Finale Champions, prezzi e info sui biglietti

L'Inter volerà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio per la finale di Champions League, contro la vincente di Psg-Arsenal (vittoria 1-0 dei francesi all'Emirates Stadium nel match d'andata). Per i tifosi nerazzurri si apre la caccia al biglietto per entrare alla Munich Football Arena, dopo l'impresa contro il Barcellona in semifinale. Un totale di 38.700 biglietti su 64.500 sono disponibili per l'acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico, si legge sul sito ufficiale della Uefa. L'Inter e l'altra squadra che raggiungerà la finale riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita in tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets. Ogni candidato prescelto riceverà una notifica via e-mail e potrà acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Il prezzo dei biglietti

La Uefa lo scorso mese aveva comunicato anche i prezzi dei biglietti, dividendoli per categorie.

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

180 € Categoria 2: 650 €

650 € Categoria 1: 950 €

Il biglietto per persone con disabilità costa 70 euro (prezzo Fans First) e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore.

Ulteriori dettagli verranno comunicati dai club finalisti, con le possibilità di acquistare pacchetti che comprendano viaggio, alloggio e ingresso allo stadio.