4/10

MARCUS RASHFORD (Manchester United)

Minuto gol: 94'

Partita: Psg-Manchester United 1-3

Data: 6 marzo 2019

Turno Champions: ritorno ottavi

, che perdono 2-0 a Old Trafford ma si vendicano al Parco dei Principi. Lukaku ne segna due a Buffon, Bernat tiene in corsa i parigini fino al tocco col braccio di Kimpembe in pieno recupero: