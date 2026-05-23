Ricordate il famoso calcio d'inizio del Psg nella finale dello scorso anno con l'Inter? Pronti e via e palla in fallo laterale per alzare subito la pressione. Ecco, l'Arsenal ha fatto qualcosa di simile e diverso allo stesso tempo: Rice ha preso palla, se l'è alzata (come i giocatori di beach soccer) e l'ha calciata altissima in cielo. Mossa tattica o psicologica?