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Inizia l'attesissima finale di Champions da vivere su Sky. Tutto confermato nel Psg: Hakimi e Fabian dal 1', davanti il solito super tridente. Nell'Arsenal Calafiori parte dalla panchina. Davanti c'è Havertz e non Gyökeres, dentro anche Lewis-Skelly per Zubimendi. Al 6' subito gol: segna proprio Havertz. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
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Arsenal avanti 1-0, fin qui decide Havertz. Gunners praticamente perfetti in questo primo tempo: sfruttano la prima palla gol, difendono con ordine, compatti, lasciano al Psg il 77% di possesso palla ma anche appena sei tiri, di cui zero in porta. Infatti, nessuna vera chance per il Psg fin qui, mentre l'Arsenal ha avuto altre due occasioni, una con un cross di Saka (Safonov super nell'anticipo su Trossard) e per Havertz (murato da Marquinhos in area). Da segnalare anche il pizzico di fortuna Arsenal sul gol: l'assist di Trossard è arrivato con un rimpallo dopo essere stato colpito da un rilancio di Marqunhos!
Duplice fischio mentre l'Arsenal stava per calciare un corner. Dopo le tante polemiche su lunghi tempi di battuta dei calci d'angolo dei gunners, Siebert ha deciso di non aspettarli e fischiare la fine del primo tempo.
45'+3 - Ancora chance Arsenal: Havertz riceve sulla destra dell'area da Odegaard e prova il mancino, ma viene chiuso appena prima del tiro da Marquinhos.
45'+2 - Secondo tiro da fuori del Psg di fila: Doué, altissimo.
45' - Sei di recupero, dovuti in gran parte a cooling break e infortunio di Safonov.
45' - Dembélé lavora palla al limite e prova il mancino dalla destra. Alto! Potrebbe essere questa una chiave del Psg per scardinare il muro dell'Arsenal?
43' - La prima chance (anche se non colossale) per i campioni in carica. Nuno Mendes sfonda sulla sinistra e penetra in area, poi cross teso in mezzo allontanato dalla difesa gunners. Sulla palla vagante ci prova Fabian di testa, ma manda largo.
41' - Arsenal molto compatto, il Psg sta faticando a trovare spazi.
L'esultanza di chi, per ora, sta decicendo un'altra finale (dopo quella del 2021 per un altro club di Londra)…
31' - Il Psg prova l'incursione centrale con Doué, Gabriel è bravissimo nell'intervento (piuttosto rischioso) in scivolata in piena area.
Kai Havertz è solo il terzo giocatore a segnare per due squadre diverse in una finale di Champions League (Chelsea, Arsenal), dopo Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid) e Mario Mandzukic (Juventus, Bayern Monaco).
28' - Safonov a lungo a terra con borsa del ghiacco sul capo, ma ora sembra pronto per giocare. Nuovo codino ai capelli e si riparte.
26' - Seconda chance della finale: cross basso e teso dalla destra di Saka, Safonov è decisivo nell'uscita bassa a smanacciare il pallone anticipando in mezzo Trossard, che sembrava in vantaggio su Marquinhos. Poi Safonov resta giù, colpito sullo slancio.
23' - Cooling break. Tanto possesso Psg, che però non è mai riuscito a pungere. L'Arsenal è invece stato letale nella sua prima e unica palla gol.
13' - Prova a rispondere il Psg: Fabian lanciato sulla sinistra dell'area prova un tiro-cross basso in mezzo. Non trova nessuno: né porta né compagni.
Quello realizzato da Kai Havertz (5:02) è il quinto gol più veloce realizzato in una finale di UEFA Champions League (dal 1992/93), dopo quelli di Gaizka Mendieta del Valencia (3:00 contro il Bayern Monaco il 23 maggio 2001), Paolo Maldini del Milan (0:50 contro il Liverpool il 25 maggio 2005), Ivan Rakitic del Barcellona (3:23 contro la Juventus il 6 giugno 2015) e Mohamed Salah del Liverpool (1:48 contro il Tottenham l'1 giugno 2019).
6' - Si sblocca subito la finale! Marquinhos rilancia lungo e colpisce in pieno Trossard all'altezza del centrocampo: il rimpallo diventa un assist perfetto per Havertz che fugge verso la porta sulla sinistra. Poi mancino fortissimo sotto la traversa e 1-0 gunners!
Ricordate il famoso calcio d'inizio del Psg nella finale dello scorso anno con l'Inter? Pronti e via e palla in fallo laterale per alzare subito la pressione. Ecco, l'Arsenal ha fatto qualcosa di simile e diverso allo stesso tempo: Rice ha preso palla, se l'è alzata (come i giocatori di beach soccer) e l'ha calciata altissima in cielo. Mossa tattica o psicologica?
• PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
• ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. All. Arteta
Arsenal in maglia rossa con dettagli bianchi, Psg in blu. È tutto pronto.
Squadre in campo! Inno della Champions live con le note del pianista ungherese Ádám György.
Ecco la coppa: la portano in campo Kimpembe e sua altezza Titì Henry.
Prima Human, poi Mr. Brightside, si scalda l'atmosfera a Budapest. E' tempo di giocare a calcio! È tempo della finale di Champions League!
Fine riscaldamento, sta per iniziare la cerimonia di apertura: è Beckham a fare l'assist ai The Killers per lo show!
E' la canzone che ha accompagnato la stagione meravigliosa dei gunners di Arteta. Arriverà anche la Champions o sarà back-to-back Psg? E anche Costacurta si unisce al coro!
Migliaia di tifosi presenti a Budapest ad accompagnare entrambe le squadre, con un misto di tensione, gioia e (poca) scaramanzia. Poi, alla Puskas Arena, è lo show dei Killers ad inaugurare questa serata che consacrerà alla storia Psg o Arsenal: tutte le emozioni della serata raccolte per immagini
Capello: "Mi ha stupito il riscaldamento di Safonov, c'era lui, il vice e sei assistenti a seguirlo. Non ne avevo mai visti così tanti per un portiere".
Boato alla Puskas Arena: squadre dentro per il riscaldamento. Prima l'Arsenal, Psg dentro 5 minuti dopo.
L'ex Matuidi a Sky nel pre partita dice la sua sui due centrocampi a confronto: "Entrambe hanno giocatori fortissimi lì in mezzo, quello del Psg penso sia il migliore del mondo".
I titolari dell'Arsenal hanno giocato un totale di 21.458 minuti in Premier League in questa stagione, mentre quelli del Paris Saint-Germain ne hanno giocati 'solo' 15.377 in Ligue 1, una differenza di oltre 6.000 minuti (10 ore).
Non solo la gloria della doppietta Champions: a spingere i giocatori del Psg c'è anche un clamoroso incentivo economico. In caso di trionfo, per ogni calciatore un bonus da un 1 milione di euro (nato da una vecchia e geniale trattativa portata avanti di Ibrahimovic). Cifre ben diverse in casa Arsenal, dove i premi sono decisamente più contenuti. Ecco tutti i dettagli
• Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee Kang-in, Lucas Hernandez, Mayulu, Dro, Barcola, Zaire-Emery e Mbaye
• Kepa, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman
Sopralluogo dei giocatori dell'Arsenal, c'è anche Calafiori. Tifiamo per un suo ingresso in campo nel corso della finale.
• PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
• Luis Enrique scioglie il dubbio: panchina per Zaire-Emery, che avrebbe potuto prendere il posto sia di Hakimi a destra che di Fabian Ruiz in mezzo. Invece sono entrambi titolari. Davanti impossibile non confermare il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia. La formazione è la stessa della finale contro l'Inter salvo l'inevitabile cambio Donnarumma-Safonov
• ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. All. Arteta
• Se Luis Enrique conferma le attese, Arteta sorprende rispetto alla vigilia, e lo diciamo anche con un po' di rammarico visto che Calafiori parte dalla panchina. Titolare Hincapiè a sinistra. Poi altre tre novità: Lewis-Skelly per Zubimendi, Mosquera per Timber e Havertz (che nel 2021 decise la finale di Champions Chelsea-City) per Gyökeres
Luis Enrique e Mikel Arteta sono partiti dalla stessa cultura calcistica, ma hanno costruito al Psg e all’Arsenal due squadre diversissime: una fondata sull’egualitarismo dello sforzo, l’altra capace di trasformare le palle inattive in una leva decisiva. Sono arrivate alla finale di Champions, e con loro i due migliori allenatori
Nonostante la ferita ancora fresca della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, c'è un po' di azzurro anche nell'Arsenal finalista in Champions League. In campo, con Riccardo Calafiori decisivo in difesa (anche se oggi dalla panchina). E fuori, con il direttore sportivo Andrea Berta che ha riportato la Premier League ai Gunners al suo primo anno. Guarda il VIDEO con il commento di Massimo Marianella.
Nel VIDEO un gioco che ha fatto l'Arsenal in allenamento prima della finale di Champions League contro il Psg. Giocatori contro staff: l'obiettivo è chiudere prima il cerchio. La penitenza per chi perde? Le flessioni! Vedere per credere...
Per l'occasione Sky ha organizzato una copertura speciale prima e dopo il match, per farvi vivere al meglio l'attesa della partita più importante della stagione europea. Si gioca alla Puskás Aréna, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. Psg e Arsenal alloggiano sulle sponde opposte del Danubio: qui questa e altre curiosità sulla finale di Champions League
Entriamo nella Puskas Arena!
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Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno per l'ottava volta in tutte le competizioni, con un bilancio finora in perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Tuttavia, il PSG ha vinto le ultime due sfide contro i Gunners, imponendosi sia in casa che in trasferta nella semifinale di UEFA Champions League 2024/25.
Questa sarà la prima finale in assoluto in una grande competizione europea tra club francesi e inglesi. Inoltre, sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre di due diverse capitali, dopo Benfica-Real Madrid (1962), Real Madrid-Partizan Belgrado (1966) e Ajax-Panathinaikos (1971).
Il Paris Saint-Germain è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di UEFA Champions League, dai tempi del Liverpool nel 2018 e 2019. I francesi potrebbero diventare soltanto la seconda compagine nell'era Champions League (dal 1992/93) a conquistare il trofeo per due volte di fila, dopo il Real Madrid che ci è riuscito in tre occasioni consecutive, tra il 2016 e il 2018.
L'Arsenal potrebbe diventare la 25^ squadra a vincere la UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e la terza a riuscirci per la prima volta nella sua storia nelle ultime quattro edizioni, dopo il Manchester City nel 2023 e il Paris Saint-Germain nel 2025. Inoltre, i Gunners potrebbero diventare il settimo club inglese a sollevare il trofeo: nessun altro paese invece ne conta più di tre.
I 44 gol segnati dal Paris Saint-Germain nella stagione 2025/26 rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per una squadra in una singola edizione di UEFA Champions League, dietro soltanto ai 45 del Barcellona nel 1999/00.
Questa sarà la 63^ e ultima gara dell'Arsenal nella stagione 2025/26: più di quelle giocate da qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei; si tratta anche del numero più alto di match disputati dai Gunners negli ultimi 46 anni, ovvero dalle 70 partite del 1979/80: record per il club.
La Premier League sarà rappresentata da almeno una squadra nella finale di UEFA Champions League per la sesta volta nelle ultime nove stagioni. A seguire, nello stesso periodo, La Liga e la Ligue 1 con almeno un club presente in tre finali differenti (inclusa quella del 2026).
Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore che ha partecipato a più gol nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26: 10, dei quali sette reti e tre assist. L'attaccante del Paris SaintGermain è il primo calciatore a segnare o servire un passaggio vincente in sette partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di una singola edizione del torneo.
Solo tre giocatori hanno effettuato più movimenti senza palla alle spalle della linea difensiva avversaria in questa UEFA Champions League rispetto a Viktor Gyökeres dell'Arsenal (113); tra i giocatori che ne contano almeno 200 nel 2025/26, Gyökeres è quello che vanta la percentuale più alta di inserimenti dietro la linea difensiva (56.5%).
Questa sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/Champions League in cui si sfideranno due allenatori della stessa nazionalità: la prima dopo quella tra Hansi Flick e Thomas Tuchel nel 2020. Inoltre, questa sarà la prima volta nella storia della competizione in cui due tecnici spagnoli si affronteranno in finale; in particolare, per