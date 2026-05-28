Introduzione

Sabato 30 maggio alle 18 va in scena la finale di Champions tra Psg e Arsenal, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Per l'occasione Sky ha organizzato una copertura speciale prima e dopo il match, per farvi vivere al meglio l'attesa della partita più importante della stagione europea. Si gioca alla Puskás Aréna, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. Psg e Arsenal alloggeranno sulle sponde opposte del Danubio. Di seguito il programma delle due squadre e altre curiosità sulla finale di Champions League.