Psg-Arsenal: orario, dove vedere la finale di Champions e la guida completafinale champions
Introduzione
Sabato 30 maggio alle 18 va in scena la finale di Champions tra Psg e Arsenal, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Per l'occasione Sky ha organizzato una copertura speciale prima e dopo il match, per farvi vivere al meglio l'attesa della partita più importante della stagione europea. Si gioca alla Puskás Aréna, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. Psg e Arsenal alloggeranno sulle sponde opposte del Danubio. Di seguito il programma delle due squadre e altre curiosità sulla finale di Champions League.
Quello che devi sapere
Psg-Arsenal, la finale sabato alle 18 LIVE su Sky
La Champions League si prepara a vivere l'atto conclusivo della sua stagione. Da una parte i campioni in carica del Psg, dall'altra parte gli "sfidanti" dell'Arsenal freschi di titolo in Premier
- La finale sarà trasmessa sabato 30 maggio in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Il match sarà inoltre trasmesso in differita alle 21 in chiaro su TV8.
- La telecronaca della finale sarà affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni
- Grande spazio agli approfondimenti su Sky: pre-partita dalle 16.30 per entrare in clima, post-partita dalle 20 con Champions League Show. Questi saranno gli ospiti di Federica Masolin: presenti in studio Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Paolo Condò. Fabio Capello e Alessandro Del Piero saranno collegati in diretta da Budapest
- Continui aggiornamenti anche sul sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua della finale di Budapest
Gli speciali Sky sul percorso di Psg e Arsenal
- Per vivere al meglio l'attesa verso la finale di Champions, da non perdere gli approfondimenti Sky dedicati alle due squadre: disponibili anche on demand gli speciali che ripercorrono il cammino di Arsenal e Psg verso il big match di Budapest
- Da un lato il PSG di Luis Enrique, che sogna il bis continentale: un viaggio tra le sfide più decisive, i protagonisti e i momenti chiave che hanno segnato la corsa dei parigini
- Dall’altro l’Arsenal di Mikel Arteta, a caccia di una storica prima volta: un racconto completo della stagione europea dei Gunners, tra emozioni, il trionfo in Premier e prestazioni decisive che li hanno portati fino all’ultimo atto della competizione
Il programma del Psg
- Il Psg arriverà a Budapest venerdì 29 maggio, giorno di vigilia della finale
- La conferenza stampa di Luis Enrique è in programma venerdì 29 maggio alle 15.45
- Subito dopo la conferenza, ci sarà l'allenamento del Psg, in programma dalle 16.45
Il programma dell'Arsenal
- L'arrivo dell'Arsenal a Budapest è previsto per la serata di giovedì 28 maggio, in anticipo rispetto ai rivali parigini
- La conferenza stampa di Arteta è in programma venerdì 29 maggio alle 18.15
- Dopo la conferenza, l'Arsenal andrà in campo per l'allenamento, in programma dalle 19
Psg e Arsenal divise (anche) dal Danubio
Curiosa la scelta dei due alberghi dove alloggeranno le due squadre: saranno separate dal fiume Danubio
- La città di Budapest come la conosciamo oggi nasce ufficialmente nel 1873 dall'unione amministrativa di tre città divise dal Danubio: l'antica Óbuda, la collinare Buda a ovest e la pianeggiante Pest a est. La costruzione del Ponte delle Catene ha collegato fisicamente le due sponde. In questo modo, la storica sede aristocratica e del potere istituzionale (Buda) è stata collegata al vivace e moderno cuore commerciale (Pest), formando un'unica capitale ungherese
- I francesi del Psg alloggeranno in un albergo molto vicino alla Puskás Aréna, appena un paio di chilometri. La struttura si trova sulla sponda di Pest, nella parte orientale della città
- L'hotel dell'Arsenal si trova sulla sponda occidentale di Buda, nel cuore del quartiere storico del Castello: è distante circa 6 chilometri dalla Puskás Aréna
Lo stadio della finale: la Puskás Aréna
- La finale della Champions League 2025/26 tra Psg e Arsenal si giocherà alla Puskás Aréna, stadio da 67.215 posti situato nel 14° distretto di Budapest. Ospita le partite interne della Nazionale ungherese
- L'impianto è stato inaugurato ufficialmente il 15 novembre 2019 con un'amichevole tra Ungheria e Uruguay (vinta 2-1 dai sudamericani). La Puskás Aréna sorge esattamente sulle ceneri del vecchio Népstadion (lo 'Stadio del Popolo', rinominato Stadio Ferenc Puskás nel 2002 e demolito nel 2016)
- L'impianto è intitolato a Ferenc Puskás, il più grande calciatore nella storia dell'Ungheria: da capitano guidò la Nazionale ungherese all'oro olimpico del 1952 e alla finale del Mondiale 1954, perdendo solo per il famoso "Miracolo di Berna" contro la Germania Ovest. Puskás vinse tre Coppe dei Campioni con il Real Madrid (1958-1959, 1959-1960, 1965-1966)
Qui perse una finale la Roma nel 2023
- La Puskás Aréna ospiterà per la prima volta una finale di Champions in Ungheria
- In passato questo stadio aveva ospitato la finale di Europa League del 31 maggio 2023 tra Siviglia e Roma: i giallorossi guidati da José Mourinho persero ai rigori (errori di Mancini e Ibañez), dopo aver chiuso i tempi regolamentari per 1-1 (gol di Dybala e autorete di Mancini)
I 'The Killers' suoneranno prima della finale
- I 'The Killers' saranno i protagonisti dello show pre partita della finale di Champions. La rock band statunitense, fondata nel 2001, ha lanciato il Kick Off Show della Puskás Aréna con un video girato insieme a David Beckam dal titolo 'The Race Begins', giocando sul tema della corsa contro il tempo per arrivare allo stadio
- I 'The Killers', composti da Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer e Ronnie Vannucci Jr., sono diventati celebri per canzoni come "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" e "When You Were Young"
La Champions viene realizzata in Italia. Ma quanto pesa?
- Tutti sognano di alzarla al cielo, ma quali sono le dimensioni e il peso del trofeo della Champions League? La Coppa è alta 73,5 cm e pesa 7,5 kg
- La manutenzione e la realizzazione delle repliche ufficiali in scala 1:1 della Champions (per intenderci, le Coppe che vengono effettivamente consegnate e restano di proprietà dei club vincitori) sono affidate alla Iaco Group, un'azienda di Avellino. Oltre alla Champions, l'azienda italiana realizza anche l'Europa League e la Conference League
Le Coppe europee sono su Sky fino al 2031
- I grandi club continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031: in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions League e tutte le 342 partite di Europa League e Conference League
- Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa con la qualità di sempre, un grande racconto editoriale e le migliori tecnologie: nella stagione 2026/2027 ci saranno Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference League. Tutto in diretta su Sky