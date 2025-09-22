Atalanta-Bruges, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
L'Atalanta vuole vendicare l'eliminazione dello scorso anno ai playoff contro il Bruges. Juric ci prova rilanciando il recuperato Ederson a centrocampo e soprattutto Lookman in attacco con Pasalic e Krstovic. Nella squadre belga giocano il figlio d'arte Stankovic e l'italiano Tresoldi centravanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 18.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric
BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen
Massimiliano Nebuloni parla delle scelte di Juric per la sfida di Champions
Le scelte di Hayen
Linea difensiva a quattro con Sabbe-Seys terzini e Ordonez-Mechele centrali davanti al portiere Jackers, out Mignolet per infortunio. Stankovic in mediana assieme a Sandra, mentre Forbs e Tzolis sono gli esterni che ispirano, assieme al trequartista Vanaken, la punta Tresoldi, il ragazzo classe 2004 italo-tedesco che ha esordito con gol contro il Monaco due settimane fa
Le scelte di Juric
Torna Ederson e si piazza a centrocampo con capitan de Roon. Soprattutto torna titolare Lookman, in attacco con Krstovic centravanti e Pasalic trequartista. Come col Psg, riproposto il giovane Bernasconi a sinistra con Bellanova sulla fascia opposta. In difesa terzetto Kossounou-Djimsiti-Ahanor a protezione di Carnesecchi
Contro il PSG, nella prima giornata di questa Champions League, Raoul Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes (otto)
L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere sarebbe potuto diventare il primo giocatore a segnare un gol sia a favore che contro per il Bruges in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. De Ketelaere è comunque il più giovane belga a essere andato a bersaglio per il club tra le due competizioni (19 anni e 224 giorni contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ottobre 2020). Oggi però non è disponibile per un problema muscolare
Hans Vanaken ha segnato e fornito un assist nella vittoria del Club Brugge contro il Monaco nell’ultimo turno di Champions League (4-1), e le sue partecipazioni attive per il club nel torneo sono salite a 14 (11 gol, 3 assist), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore con la maglia del Brugge
Il Bruges è stata la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (sette) nella prima giornata di questa Champions League. Inoltre, solo l’Union Saint-Gilloise (2.31 metri al secondo) ha avuto una velocità media diretta in attacco superiore a quella del Bruges (2.3) nel turno di apertura (attraverso sequenze su azione)
Dopo aver tenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive all'inizio della Champions League 2024/25, l'Atalanta ha collezionato un solo clean sheet nelle sette successive (15 gol subiti). Inoltre, ha subito 13 tiri in porta nella sconfitta contro il PSG nella prima giornata di questo torneo (sconfitta per 0- 4) – record negativo per i bergamaschi in un singolo match nella competizione fino ad oggi
Il Bruges ha perso solo una delle ultime cinque partite nella fase a gironi della UEFA Champions League (2 vittorie, 2 pareggi), contro il Manchester City a gennaio (1-3). I belgi hanno vinto 4-1 nella prima giornata di questa edizione (contro il Monaco) e solo il Real Madrid (28) ha effettuato più tiri (26) nel turno di apertura
L'Atalantaha perso tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League; si tratta della striscia di sconfitte più lunga nella competizione dopo le prime tre nella competizione tra settembre e ottobre 2019
Le vittorie del Bruges sull'Atalanta nella scorsa stagione hanno interrotto una striscia di 15 incontri consecutivi senza vittorie contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (sei pareggi e nove sconfitte), tra novembre 2003 e gennaio 2025
L'Atalanta ha perso solo tre delle 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (4 vittorie, 3 pareggi) e due di queste tre sono state contro il Bruges (l'altra con il Real Madrid). La Dea ha infatti perso più match nei play-off (due) che nelle otto partite disputate nella fase a gironi (4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta)
Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Atalanta e Club Brugge si affrontano, con la squadra belga che ha vinto entrambi gli incontri nei play-off di UEFA Champions League del 2024/25 (5-2 complessivo)
Buonasera a tutti. La seconda giornata della Champions League 2025/2026 si apre con il "derby nerazzurro" tra Atalanta e Bruges. Avviciniamoci al fischio d'inizio in programma alle 18.45 al Gewiss Stadium