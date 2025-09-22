L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere sarebbe potuto diventare il primo giocatore a segnare un gol sia a favore che contro per il Bruges in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. De Ketelaere è comunque il più giovane belga a essere andato a bersaglio per il club tra le due competizioni (19 anni e 224 giorni contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ottobre 2020). Oggi però non è disponibile per un problema muscolare