Le continue rotazioni di Tudor in attacco stavolta premiano David, che parte titolare. Dietro di lui, Yildiz e Koopmeiners. Due le assenze pesanti, Bremer e Thuram nemmeno convocati, e allora Tudor schiera Kalulu dietro (nel trio con Gatti e Kelly) con Cambiaso che si prende la fascia destra e Cabal su quella sinistra. A centrocampo McKennie affianca Locatelli. Esordio stagionale per Perin tra i pali

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor