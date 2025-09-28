Questa sarà la prima volta che il Villarreal ospiterà una squadra italiana da febbraio 2022, anche in quel caso in Champions League contro la Juventus. Dusan Vlahovic aprì le marcature dopo soli 33 secondi, ma il Villarreal pareggiò in rimonta per 1-1 nell'andata degli ottavi di finale.
Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Seconda giornata di Champions: dopo il pari all’esordio contro il Borussia Dortmund, la Juve fa visita al Villarreal. Tudor in attacco sceglie David, supportato da Yildiz e Koopmeiners. Panchina per Vlahovic e Openda. Non disponibili Bremer e Thuram, giocano Kalulu nei tre di difesa e McKennie a centrocampo. In porta Perin, alla prima stagionale. Diretta sull'App Prime Video, disponibile su Sky per i clienti Amazon Prime alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza; Parejo, Gueye, Comesaña, Buchanan; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
Le scelte di Tudor
Le continue rotazioni di Tudor in attacco stavolta premiano David, che parte titolare. Dietro di lui, Yildiz e Koopmeiners. Due le assenze pesanti, Bremer e Thuram nemmeno convocati, e allora Tudor schiera Kalulu dietro (nel trio con Gatti e Kelly) con Cambiaso che si prende la fascia destra e Cabal su quella sinistra. A centrocampo McKennie affianca Locatelli. Esordio stagionale per Perin tra i pali
I due precedenti incontri tra Villarreal e Juventus risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2021-22, con gli spagnoli che si sono qualificati dopo un pareggio per 1-1 in casa e una vittoria per 3-0 in trasferta a Torino (4-1 complessivo).
La Juventus ha perso solo una delle ultime sei trasferte contro squadre spagnole in Champions League (3 vittorie, 2 pareggi), contro l'Atlético Madrid nel febbraio 2019 (0-2 nell'andata degli ottavi di finale).
Il Villarreal ha vinto solo due delle ultime 12 partite casalinghe di Champions League (5 pareggi, 5 sconfitte), segnando solo 10 gol; ha in particolare perso cinque delle ultime nove (2 vittorie, 2 pareggi), dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 11 gare casalinghe nella competizione (4vittorie, 7 pareggi).
Dopo aver vinto le prime due partite della Champions League 2024-25 (3-1 contro il PSV, 3-2 contro il Lipsia), la Juventus ha vinto solo due delle successive nove partite nella competizione (4 pareggi, 3 sconfitte).
Il Villarreal non è mai riuscito a tirare nello specchio nella sconfitta della prima giornata in trasferta contro il Tottenham, nonostante abbia tentato 10 tiri. Questa è stata la seconda volta che gli spagnoli hanno chiuso una gara nella competizione senza tiri nello specchio, con l'altro caso che riguarda sempre una squadra inglese (contro il Liverpool nell'aprile 2022).
Kenan Yildiz ha segnato e fornito un assist nel pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund in questa Champions League, diventando sia il più giovane giocatore della Juve che il più giovane turco di sempre ad aver segnato e fornito un assist in una partita della competizione (20 anni e 135 giorni).
L'unico gol della partita nella sconfitta del Villarreal contro il Tottenham alla prima giornata è stato un autogol, commesso da Luiz Júnior, che è uno dei soli due portieri nella storia della Champions League ad aver realizzato una autorete al suo esordio nella competizione, insieme a Nikolay Mihaylov del Levski Sofia nell'ottobre 2006 (contro il Werder Brema).
Dusan Vlahovic ha preso parte attiva a tre dei quattro gol della Juventus contro il Borussia Dortmund alla prima giornata (due gol e un assist), nonostante sia entrato in campo al 60° minuto; prima di lui, nessun altro giocatore della Juventus era mai subentrato in una partita di Champions League partecipando a tre reti.