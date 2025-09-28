Lo Sporting ha battuto l'Estoril Praia nel campionato portoghese nel fine settimana ed è secondo in classifica
Napoli-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Napoli vuole immediatamente gettarsi alle spalle la sconfitta di San Siro in campionato e si rituffa in Champions affrontando al Maradona lo Sporting Lisbona. Conte recupera Spinazzola, Hojlund guida l'attacco, a sinistra Gutierrez. Sporting con Ioannidis davanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.
Lo Sporting ha battuto 4-1 il Kairat Almaty in casa nella prima giornata della fase campionato di UEFA Champions League.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.
Il Napoli ha perso sul campo del Manchester City nella prima giornata.
Statistiche e curiosità
I due precedenti incontri tra Napoli e Sporting Lisbona sono terminati entrambi 0-0 e si sono svolti nel primo turno della Coppa UEFA 1989/90 - i partenopei si qualificarono dopo i calci di rigori.
Napoli, 4 vittorie nelle 4 gare contro portoghesi in Champions
Il Napoli ha vinto tutte le quattro partite di UEFA Champions League contro squadre portoghesi, battendo il Benfica due volte nel 2016/17 e il Braga due volte nel 2023/24 (tutte gare giocate nella fase a gironi).
Sporting, nessuna vittoria in Europa contro italiane
Lo Sporting Lisbona non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in nessuna competizione europea, con cinque pareggi e 13 sconfitte in 18 precedenti (qualificazioni incluse). L'unica partita senza subire gol in questa serie è stata sul campo del Napoli, pareggiando 0-0 nel settembre 1989 in Coppa UEFA
Conte, due precedenti contro lo Sporting
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha affrontato lo Sporting Lisbona in due precedenti occasioni in UEFA Champions League, senza vincere nessuna delle due partite quando era alla guida del Tottenham (1 pareggio, 1 sconfitta) nella fase a gironi 2022/23. Solo contro Barcellona e Real Madrid (quattro a testa) ha collezionato più sfide da allenatore nella competizione senza mai vincere.
Sporting a caccia della seconda vittoria nelle prime due di Champions
Lo Sporting Lisbona cercherà di vincere le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23 sotto la guida di Rúben Amorim (3-0 contro l'Eintracht Frankfurt e 2-0 contro il Tottenham Hotspur).
Sporting, secondo undici più giovane nella prima giornata di Champions
In termini di età media, lo Sporting Lisbona ha schierato il secondo undici titolare più giovane nella prima giornata di questa UEFA Champions League (24 anni e 255 giorni). Gli avversari del Napoli, invece, hanno schierato il quarto undici iniziale più anziano nel primo turno (29 anni e 189 giorni).
Solo un tiro tentato dal Napoli nel ko contro il City
Il Napoli ha tentato un solo tiro nella sconfitta contro il Manchester City nell'ultima partita di UEFA Champions League, del difensore Sam Beukema. L'olandese è anche il giocatore che ha completato più passaggi (38), vinto più duelli (6) ed effettuato più respinte difensive (9) per la squadra italiana all'Etihad.
Trinçao, doppietta contro il Kairat
Trincão dello Sporting Lisbona ha segnato una doppietta nella prima giornata di UEFA Champions League (contro il Kairat), tanti gol quanti ne aveva segnati nelle sue prime 22 presenze nella competizione. Il venticinquenne ha anche completato sette dribbling in quella partita, il suo nuovo record in una singola gara nel torneo.
Prima presenza europea per De Bruyne al Maradona col Napoli
Kevin De Bruyne potrebbe collezionare la sua prima presenza europea con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La sua unica precedente apparizione europea in questo stadio risale al novembre 2017, quando fornì un assist in uno dei quattro gol del Manchester City nella vittoria per 4-2 in UEFA Champions League.
Pote, 100% di dribbling completati contro il Kairat
Pote dello Sporting Lisbona ha completato il 100% dei suoi dribbling contro il Kairat nella prima giornata (7/7); l'ultimo giocatore con una percentuale del 100% ad aver completato così tanti dribbling in una partita di UEFA Champions League era stato John Stones del Manchester City nella finale del 2023 contro l'Inter (anche lui 7/7).