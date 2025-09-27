Partiamo proprio dalle certezze. Dopo l’1-1 con l’Atalanta (con gol bianconero di Cabal), Igor Tudor ha risposto così alla domanda sulla continua alternanza di uomini in attacco: “Ci sono già certezze. Ci sono tre giocatori che giocano da punta centrale. Poi Io devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la partita giusta, sia dall’inizio che in corso. Tutti e tre preferiscono giocare punta centrale e si devono adattare quando giocano dietro. Openda vuole avere spazio davanti a sè, David vuole essere vicino alla porta perché è bravo in area, Vlahovic è una punta centrale. Devo essere bravo a farli giocare nel nostro sistema”.



Intanto, nelle prime 5 giornate di campionato, Tudor ha cambiato spesso l’attacco (e il centravanti titolare): partito con David a inizio campionato (e Vlahovic come alternativa), ha "promosso" il serbo contro l'Inter, per poi dare a Openda la prima chance da titolare contro l’Atalanta