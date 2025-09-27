Juventus, l'analisi dei numeri dei suoi tre centravanti nelle prime giornate di Serie AL'ANALISI
Introduzione
La mancata cessione di Vlahovic in estate e l'acquisto di David e Openda ha messo Tudor nelle condizioni di poter contare su tre centravanti "veri", in questa stagione. Ma è un vantaggio o uno svantaggio? Intanto, contro l’Atalanta, l'allenatore bianconero ha cambiato ancora, lanciando per la prima volta Openda da titolare come terminale offensivo nel suo ormai consolidato 3-4-2-1. Prima di lui, nelle giornate precedenti, avevano occupato quella casella David e Vlahovic, ma l’allenatore bianconero sembra non aver preso ancora una decisione definitiva su quale sia il “9” della Juventus. E i numeri dicono che nelle ultime tre giornate il centravanti bianconero “di turno” è rimasto a secco. Forse anche a causa di questa mancanza di "certezze"?
Quello che devi sapere
Le certezze di Tudor
Partiamo proprio dalle certezze. Dopo l’1-1 con l’Atalanta (con gol bianconero di Cabal), Igor Tudor ha risposto così alla domanda sulla continua alternanza di uomini in attacco: “Ci sono già certezze. Ci sono tre giocatori che giocano da punta centrale. Poi Io devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la partita giusta, sia dall’inizio che in corso. Tutti e tre preferiscono giocare punta centrale e si devono adattare quando giocano dietro. Openda vuole avere spazio davanti a sè, David vuole essere vicino alla porta perché è bravo in area, Vlahovic è una punta centrale. Devo essere bravo a farli giocare nel nostro sistema”.
Intanto, nelle prime 5 giornate di campionato, Tudor ha cambiato spesso l’attacco (e il centravanti titolare): partito con David a inizio campionato (e Vlahovic come alternativa), ha "promosso" il serbo contro l'Inter, per poi dare a Openda la prima chance da titolare contro l’Atalanta
Tutti gli attacchi di Tudor
1^ giornata: Juventus-Parma 2-0
- Attacco: Conceiçao-Yildiz + David
- (subentrato: Vlahovic)
2^ giornata: Genoa-Juventus 0-1
- Attacco: Conceiçao-Yildiz + David
- (subentrato: Vlahovic)
3^ giornata: Juventus-Inter 4-3
- Attacco: Koopmeiners-Yildiz + Vlahovic
- (subentrato: Openda, David)
4^ giornata: Verona-Juventus 1-1
- Attacco: Conceiçao-Yildiz + Vlahovic
- (subentrati: Openda, David)
5^ giornata: Juventus-Atalanta 1-1
- Attacco: Adzic-Yildiz + Openda
- (subentrato: Vlahovic)
JONATHAN DAVID
- 173 minuti giocati
- 1 gol
- 1 assist
- Presenza in 4 partite (su 5)
- Da titolare: 2 volte (su 5)
DUSAN VLAHOVIC
- 200 minuti giocati
- 2 gol
- 0 assist
- Presenza in 5 partite (su 5)
- Da titolare: 2 volte (su 5)
LOIS OPENDA
- 114 minuti giocati
- 0 gol
- 0 assist
- Presenza in 3 partite (su 3)
- Da titolare: 1 volta (su 3)
* acquistato il 1° settembre, non era in rosa nelle prime due giornate
Cosa dicono i numeri
- Gol totali Juventus: 9
- Gol dei centravanti: 3 (2 Vlahovic, 1 David, 0 Openda)
- Gol dei trequartisti: 3 (1 Yildiz, 1 Adzic, 1 Conceiçao)
- Gol dei centrocampisti: 1 (Thuram)
- Gol dei difensori: 2 (Kelly, Cabal)
I numeri dicono che il centravanti di turno della Juventus non segna da tre gare (287 minuti), in cui comunque la squadra ha trovato la via del gol in altra maniera. Contro l’Atalanta il campanello d’allarme, con la Juve “salvata” dal gol di un difensore che forse non avrebbe nemmeno dovuto giocare (entrato in campo a causa dell’infortunio di Bremer e con Tudor che avrebbe voluto giocarsi David come ultima carta, come da lui dichiarato dopo la gara).