Real Madrid-Juventus sarà il 23° confronto diretto: i precedentiCHAMPIONS LEAGUE
Introduzione
I bianconeri sfidano in trasferta il Real Madrid per la decima volta in Champions League. Due finali di Champions nei precedenti tra le due squadre e tante altre sfide emozionanti, con un bilancio "qualificazioni" che vede primeggiare i bianconeri
Quello che devi sapere
Coppa dei Campioni 1961/62
- Quarti di finale, andata: Juventus-Real Madrid 0-1 (14 febbraio 1962)
- Quarti di finale, ritorno: Real Madrid-Juventus 0-1 (26 febbraio 1962)
- Quarti di finale, spareggio: Real Madrid-Juventus 3-1 (28 febbraio 1962)
Ben tre furono i confronti tra le due squadre in occasione del primo incrocio assoluto che valeva un posto nella semifinale della Coppa dei Campioni 1961/62. Gli spagnoli vinsero l'andata a Torino con il gol di Di Stefano, ma la Juve riequilibrò la situazione in trasferta grazie a Omar Sivori. Allora, in caso di parità, si giocava lo spareggio per decidere la qualificazione: in quel caso andò ai Blancos che vinsero 3-1 sul neutro di Parigi con le reti di Felo, Del Sol e Tejada (per i bianconeri segnò ancora Sivori). Il Real sarà sconfitto in finale, per mano del Benfica.
Coppa dei Campioni 1986/87
- Ottavi di finale, andata: Real Madrid-Juventus 1-0 (22 ottobre 1986)
- Ottavi di finale, ritorno: Juventus-Real Madrid 2-3 dcr (5 novembre 1986)
Le due squadre torneranno ad affrontarsi a oltre vent'anni di distanza e sarà un altro duello equilibratissimo. I Blancos vinsero l'andata al Bernabeu con la firma di Butragueno, vantaggio 'annullato' dalla Juventus al ritorno con la rete di Cabrini che porterà la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori. Dal dischetto per i bianconeri andrà a segno solo Vignola, mentre decisivi si riveleranno gli errori di Brio, Manfredonia e Favero. In quell'edizione il Real Madrid si fermò in semifinale, a trionfare fu il Porto.
Champions League 1995/96
- Quarti di finale, andata: Real Madrid-Juventus 1-0 (6 marzo 1996)
- Quarti di finale, ritorno: Juventus-Real Madrid 2-0 (20 marzo 1996)
Dieci anni dopo ecco un nuovo scontro diretto in quella che è ormai diventata la Champions League con formato e nome rinnovati. La sfida sembra premiare ancora gli spagnoli che si portano a casa l'andata in casa con il gol di un allora 18enne Raul. Ma la Juve, nei secondi 90 minuti, riuscì a ribaltare tutto: al Delle Alpi una punizione di Del Piero sbloccò il punteggio, nella ripresa ci pensò Michele Padovano a siglare il raddoppio che valse la qualificazione alle semifinali. E il percorso dei bianconeri andò avanti ancora fino al trionfo nella finale di Roma, ai rigori contro l'Ajax.
Champions League 1997/98
- FINALE: Real Madrid-Juventus 1-0 (20 maggio 1998)
Tra i due club si sono giocate anche delle finali, la prima delle quali arrivò al termine della stagione 1997/98. Per la Juve quella era la terza finale di Champions consecutiva, dopo quella vinta con l'Ajax e quella persa col Borussia Dortmund, guadagnata dopo aver eliminato Dinamo Kiev e Monaco nei turni precedenti. I Blancos, invece, erano tornati in finale dopo 17 anni superando gli ostacoli tedeschi rappresentati da Bayer Leverkusen e Dortmund: all'ultimo atto decisiva fu la rete al 68' di Predrag Mijatovic che, l'anno dopo, sarebbe arrivato in Serie A trasferendosi alla Fiorentina per circa 25 miliardi di lire.
Champions League 2002/03
- Semifinale, andata: Real Madrid-Juventus 2-1 (6 maggio 2003)
- Semifinale, ritorno: Juventus-Real Madrid 3-1 (14 maggio 2003)
I primi confronti di questo secolo si consumano nella stagione 2002/03. Per la Juve prima della finale c'era un ultimo ostacolo da superare, un'altra spagnola dopo la clamorosa qualificazione ottenuta nel turno precedente ai danni del Barcellona. La sfida fu carica di tensione e di emozioni già nel primo atto al Bernabeu dove, dopo il botta e risposta Ronaldo-Trezeguet, fu un mancino da fuori di Roberto Carlos a regalare il parziale vantaggio ai Blancos. La Juve, però, aveva un'altra idea e al ritorno sfoderò una prestazione clamorosa: Trezeguet, Del Piero e Nedved affondarono gli spagnoli e conquistarono la finale in un derby tutto italiano, dove sarà il Milan a vincere dopo la lotteria dei rigori.
Champions League 2004/05
- Ottavi, andata: Real Madrid-Juventus 1-0 (22 febbraio 2005)
- Ottavi, ritorno: Juventus-Real Madrid 2-0 dts (9 marzo 2005)
Lo scenario si ripetè due stagioni dopo, in questo caso con in palio l'accesso ai quarti di finale. La squadra, allenata al tempo da Vanderlei Luxemburgo, si impose all'andata con il gol di Ivan Helguera, con un passato in Italia con la maglia della Roma. Ma i bianconeri riuscirono a ribaltare la situazione e passare il turno nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico. Il solito Trezeguet riequilibrò il punteggio totale, poi ai supplementari ecco il 2-0 col tiro da fuori da Zalayeta e un finale di partita caratterizzato dall'espulsione per un fallo di reazione di Ronaldo. Il cammino della Juventus si fermerà ai quarti, per mano del Liverpool, futuro vincitore del torneo.
Champions League 2008/09
- Fase a gironi, 3^ giornata (andata): Juventus-Real Madrid 2-1 (21 ottobre 2008)
- Fase a gironi, 4^ giornata (ritorno): Real Madrid-Juventus 0-2 (5 novembre 2008)
Difficile da dimenticare per i tifosi bianconeri anche questo doppio confronto nella fase a gironi 2008/09, con il club tornato in Europa dopo gli anni difficili. Con in panchina Claudio Ranieri, la Juve vinse infatti sia l'andata in casa che il ritorno al Bernabeu. Nella prima a Torino, Del Piero e Amauri segnarono all'inizio dei due tempi, mentre troppo tardi arrivò la rete avversaria con Van Nistelrooy. Ancora più memorabile la partita in trasferta, con una doppietta di Del Piero a firmare il 2-0: l'ex capitano fu applaudito da tutto lo stadio al momento della sua uscita dal campo, omaggio riservato a pochi avversari dai tifosi spagnoli. La Juventus passò come prima nel girone (a pari punti col Real Madrid, ma avanti per scontri diretti), ma entrambe vennero eliminate agli ottavi di finale da due inglesi, Chelsea e Liverpool.
Champions League 2013/14
- Fase a gironi, 3^ giornata (andata): Real Madrid-Juventus 2-1 (23 ottobre 2013)
- Fase a gironi, 4^ giornata (ritorno): Juventus-Real Madrid 2-2 (5 novembre 2013)
Una Juventus sulla carta molto più forte (che aveva da poco avviato il ciclo dei 9 scudetti) si presentò, invece, a sfidare il Real qualche anno dopo, di nuovo nella fase a gironi. L'andata in Spagna vide segnare uno spagnolo, Llorente, ma decisiva fu la doppietta di Cristiano Ronaldo - allora in maglia Blancos - a regalare la vittoria ai padroni di casa. Nella gara di ritorno, due settimane dopo, si replicarono gli stessi marcatori oltre a Vidal (in gol su rigore) e Bale, fissando il punteggio sulla parità. I bianconeri arrivarono terzi e furono eliminati dal torneo, mentre il club madridista sarebbe diventato campione d'Europa, battendo in finale l'Atletico nel derby.
Champions League 2014/15
- Semifinale, andata: Juventus-Real Madrid 2-1 (5 maggio 2015)
- Semifinale, ritorno: Real Madrid-Juventus 1-1 (13 maggio 2015)
Dieci anni fa ecco un altro appuntamento, molto più significativo di quelli che erano stati gli allora recenti precedenti perché chi vinceva andava in finale. E ad avere la meglio nei 180 minuti complessivi furono i ragazzi allenati al tempo da Allegri, soprattutto in virtù del successo maturato all'andata giocata allo Stadium. L'ex Morata aprì le marcature, Tevez dagli 11 metri realizzò il 2-1 dopo il pari di Cristiano Ronaldo. E fu lo stesso CR7 a spaventare la Juve al ritorno, segnando il vantaggio su rigore nel primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, ancora Morata realizzò l'1-1 decisivo per la qualificazione, anche se la finale vide il Barcellona vincere 3-1 contro i bianconeri.
Champions League 2016/17
- FINALE: Juventus-Real Madrid 1-4 (3 giugno 2017)
Dopo il doppio confronto in semifinale, le due squadre tornarono nel 2017 ad affrontarsi per decretare direttamente la vincitrice della Coppa 'dalle grandi orecchie'. E come già successo quasi 20 anni prima, furono i Blancos ad avere la meglio sulla squadra bianconera. Protagonista fu il solito Cristiano Ronaldo (12 mesi dopo sarebbe approdato in Serie A), autore di una doppietta, compreso il vantaggio, con Mandzukic a rimediare momentaneamente grazie a una splendida rovesciata. Nei secondi 45 minuti arrivarono anche le reti di Casemiro e Asensio per il trionfo spagnolo, in quella che resta l'ultima finale disputata dalla Juve.
Champions League 2017/18
- Quarti di finale, andata: Juventus-Real Madrid 0-3 (3 aprile 2018)
- Quarti di finale, ritorno: Real Madrid-Juventus 1-3 (11 aprile 2018)
E arriviamo agli ultimi scontri diretti ufficiali tra le due squadre, risalenti ormai a sette anni fa. Sul trend della stagione precedente, furono ancora gli spagnoli a passare il turno dopo il doppio confronto: si imposero 3-0 in trasferta all'andata, con una clamorosa rovesciata di Cristiano Ronaldo, applaudita da tutto lo stadio e appiglio del suo futuro trasferimento in bianconero. Sembrava già chiusa, ma la Juve sfiorò l'impresa al Bernabeu: la doppietta di Mandzukic e il gol di Matuidi annullarono lo svantaggio, nel recupero però un discusso rigore trasformato da CR7 chiuse definitivamente i giochi. Real Madrid, con Zidane allenatore, che si sarebbe confermato poi campione d'Europa in finale contro il Liverpool.
Mondiale per Club 2025
All'Hard Rock Stadium di Miami si è giocato il 22° scontro diretto ufficiale tra Juventus e Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso si è imposta per 1 a 0 a gli ottavi di finale. Gli spagnoli hanno vinto entrambe le finali di Champions che hanno messo di fronte i due club nella storia, ma quando in palio c'era il passaggio del turno i bianconeri hanno raggiunto l'obiettivo qualificazione in quattro occasioni su sette.
Champions League 2025/2026
I bianconeri scenderanno in campo per il 23° scontro diretto contro i blancos. Il calcio d'inizio è fissato alle 21 nello storico stadio "Santiago Bernabeu".
I bianconeri vengono dalla sconfitta in campionato sul campo del Como e hanno pareggiato le prime due partite stagionali in Europa, contro Borussia Dortmund e Villarreal. La squadra di Xabi Alonso, invece, è a punteggio pieno in classifica dopo due vittorie su due turni.
- vittorie Juventus: 8
- vittorie Real Madrid: 12
- pareggi: 2