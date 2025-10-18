Semifinale, andata: Real Madrid-Juventus 2-1 (6 maggio 2003)

(6 maggio 2003) Semifinale, ritorno: Juventus-Real Madrid 3-1 (14 maggio 2003)

I primi confronti di questo secolo si consumano nella stagione 2002/03. Per la Juve prima della finale c'era un ultimo ostacolo da superare, un'altra spagnola dopo la clamorosa qualificazione ottenuta nel turno precedente ai danni del Barcellona. La sfida fu carica di tensione e di emozioni già nel primo atto al Bernabeu dove, dopo il botta e risposta Ronaldo-Trezeguet, fu un mancino da fuori di Roberto Carlos a regalare il parziale vantaggio ai Blancos. La Juve, però, aveva un'altra idea e al ritorno sfoderò una prestazione clamorosa: Trezeguet, Del Piero e Nedved affondarono gli spagnoli e conquistarono la finale in un derby tutto italiano, dove sarà il Milan a vincere dopo la lotteria dei rigori.