Champions LeagueGiornata 4 - martedì 4 novembre 2025Giornata 4 - mar 4 nov
Fine
1 - 1
1 - 1
Juventus-Sporting CP 1-1: video, gol e highlights
Nella prima di Spalletti davanti al suo nuovo pubblico, la Juve non riesce a sbloccarsi in Champions e rimedia il terzo pareggio in quattro giornate. A passare in vantaggio è, infatti, lo Sporting con il diagonale mancino di Araujo, mentre per i bianconeri è Vlahovic a siglare il pareggio con un tocco sul primo palo. Le energie calano nella ripresa e la gara si chiude sull'1-1