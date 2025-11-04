Nella prima di Spalletti davanti al suo nuovo pubblico, la Juve non riesce a sbloccarsi in Champions e rimedia il terzo pareggio in quattro giornate. A passare in vantaggio è, infatti, lo Sporting con il diagonale mancino di Araujo, mentre per i bianconeri è Vlahovic a siglare il pareggio con un tocco sul primo palo. Le energie calano nella ripresa e la gara si chiude sull'1-1

