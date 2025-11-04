Champions LeagueGiornata 4 - martedì 4 novembre 2025Giornata 4 - mar 4 nov
Psg-Bayern Monaco 1-2: doppio Luis Diaz (poi espulso), è primato in classifica
Il colpo del martedì della 4^ giornata di Champions lo firma il Bayern Monaco che torna a casa col bottino pieno dalla trasferta del Parco dei Principi. Uno scatenato Luis Diaz ne segna due nel primo tempo, prima di farsi espellere per un bruttissimo fallo su Hakimi. In superiorità numerica i campioni in carica riescono solo ad accorciare: Bayern a punteggio pieno e al primo posto, primo ko per Luis Enrique