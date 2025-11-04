Offerte Sky
Champions LeagueGiornata 4 - martedì 4 novembre 2025Giornata 4 - mar 4 nov
Napoli
0 - 0
Eintracht Francoforte
Napoli0 - 0 Eintracht Francoforte
Napoli-Eintracht Francoforte: video e highlights

Dopo il Como anche i tedeschi impongono lo 0-0 alla squadra di Conte, che non svolta in Champions e si porta a 4 punti in classifica. Poche chance soprattutto nel primo tempo: Hojlund murato in avvio da Theate, Elmas impegna Zetterer. Nella ripresa attento Milinkovic-Savic su Knauff, male McTominay da ottima posizione. E a tempo quasi scaduto né Elmas né Hojlund trovano il jolly da tre punti

