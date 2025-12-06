17' - Bellanova costretto a lasciare il campo per infortunio: entra Zappacosta
Atalanta-Chelsea, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in campionato contro il Verona, l'Atalanta si rituffa in Champions per provare ad allungare verso la qualificazione diretta. A Bergamo arriva il Chelsea di Maresca. Palladino con Scamacca dal 1', torna titolare Kolasinac. Gioca Bernasconi sulla sinistra. Maresca senza Estevao ma con Gittens e Pedro Neto. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
19' - Doppia chance per l'Atalanta, Lookman calcia da distanza ravvicinata, murato da Acheampong, poi concusione di De Roon alta soltre la traversa
11' - Tentativo improvviso da parte di Enzo Fernandez, conclusione di prima intenzione con la palla che termina oltre la traversa
6' - Atalanta vicina al vantaggio, grande azione di Lookman che entra in area, prova la conclusione, Sanchez respinge, De Ketelaere non riesce a ribadire in rete
4' - Ritmi altissimi in questo avvio di partita, Atalanta molto aggressiva
Atalanta-Chelsea 0-0
Squadre in campo e inno della Champions
Tutto pronto per Atalanta-Chelsea, squadre nel tunnel, atmosfera spettacolarea Bergamo
Palladino: "In questi giorni visto lo spirito giusto"
"I ragazzi mi hanno fatto vedere quello che volevo dopo la brutta prestazione in campionato, ho rivisto lo spirito che serve per partite come queste. Giochiamo contro una squadra molte forte, campione del Mondo e completa individualmente"
Le parole di Maresca alla vigilia. VIDEO
Alla vigilia del match di Champions League tra Atalanta e Chelsea, l'allenatore dei blues Enzo Maresca ha svelato un aneddoto sul suo rapporto con Palladino: "Ci conosciamo dai tempi della Juventus, prima che iniziasse a lavorare con l'Atalanta è venuto un paio di partite nostre a Londra e siamo stati in contatto. L'Atalanta è una squadra aggressiva, che prova a offrire un determinato calcio"
Maresca: 'Con Palladino in contatto in questi mesi'
Le parole di Palladino alla vigilia. VIDEO
La squadra di Palladino ospita il Chelsea in uno scontro diretto per entrare tra le prime otto della classifica. L'Atalanta arriva dalla sconfitta del Bentegodi contro il Verona in campionato. Il mister nerazzurro: "Serve la gara perfetta, voglio una partita di slancio con entusiasmo e consapevolezza". Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Palladino: 'Niente calcoli, serve gara perfetta'
C'è un piccolo ma intrigante legame tra Enzo Maresca e Raffaele Palladino che risale ai primi anni 2000. I due sono stati alla Juventus dal 2002 al 2004: Maresca era in prima squadra mentre Palladino era nel settore giovanile.
Il centrocampista croato Mario Pašalić è stato ingaggiato dal Chelsea nel 2014, ma non ha mai giocato una partita ufficiale con i Blues. Dopo diversi prestiti, tra cui quelli a Monaco e Milan, è passato all'Atalanta nel 2018
Davide Zappacosta è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e ha esordito in Serie A nella stagione 2014/15. Dopo un periodo al Torino, è passato al Chelsea nel 2017 e ha esordito in Premier League sotto la guida di Antonio Conte. Con i londinesi ha vinto la FA Cup e l'Europa League. Nel 2021 è tornato all'Atalanta, tornando in Nazionale nel 2025
La sfida di stasera sarà il primo incontro in assoluto tra Atalanta e Chelsea.
Il Chelsea vanta una delle rose più giovani d'Europa. È significativo che Tosin Adarabioyo (nato il 24 settembre 1997) sia il giocatore più anziano del suo roster. Le stelle più importanti del club sono tutte nate dopo il 2000: Cole Palmer (6 maggio 2002), Enzo Fernandez (17 gennaio 2001) e Moises Caicedo (2 novembre 2001).
La formazione del Chelsea in grafica
La formazione dell'Atalanta in grafica
Estevão, la stella nascente del Chelsea, ha segnato nelle sue ultime tre partite di Champions League: contro Ajax (5-1), Qarabag (2-2) e Barcellona (3-0). Talento precoce, dotato di visione di gioco e tecnica, è un predatore naturale in area di rigore.
Chelsea, le scelte di formazione
Maresca senza la stellina Estevao. Spazio a Gittens e Pedro Neto alle spalle di Joao Pedro insieme a Enzo Fernandez. In difesa titolari Biadiashile e Acheampong
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino con Scamacca al centro dell'attacco insieme a Lookman e De Ketelaere. Torna titolare Kolasinac per la prima volta dopo l'infortunio. Gioca Bernasconi a sinistra
Lo spogliatoio dell'Atalanta
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Chalobah, Acheampong, Biadiashile, Cucurella; James, Caicedo; Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Statistiche e curiosità
Atalanta e Chelsea si incontreranno per la prima volta in una competizione europea. La squadra italiana ha vinto solo una delle precedenti sette partite contro avversarie inglesi in UEFA Champions League (3 pareggi, 3 sconfitte).
Prima trasferta 'italiana' del Chelsea da ottobre 2022
Questa sarà la prima trasferta del Chelsea contro un avversario italiano da ottobre 2022, quando ha vinto 2-0 contro il Milan. Prima di quella partita, i Blues avevano vinto solo una delle precedenti dieci trasferte contro squadre italiane in UEFA Champions League (3 pareggi, 6 sconfitte): 4-0 contro la Lazio nel novembre 2003.
Atalanta, otto clean sheets nelle ultime 15 di Champions
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 15 partite di UEFA Champions League giocate dall'inizio della scorsa stagione. Tra le squadre che hanno partecipato a entrambe le edizioni, solo l'Inter (55% - 11/20) ha una percentuale di partite disputate nella competizione senza subire reti più alta rispetto all'Atalanta (53%).
Chelsea senza vittorie nelle ultime 4 trasferte di Champions
Il Chelsea non ha vinto in nessuna delle ultime quattro trasferte disputate in UEFA Champions League (1 pareggio, 3 sconfitte), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite senza successi fuori casa risale al febbraio 2012 (cinque in quel caso). Dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco (1-3) e un pareggio contro il Qarabag (2-2) nella UCL in corso, Enzo Maresca potrebbe diventare soltanto il terzo allenatore del Chelsea a non vincere nessuna delle prime tre trasferte nella competizione, dopo André Villas-Boas (2011-12) e Luiz Felipe Scolari (2008-09).
I sei gol dell'Atalanta in Champions tutti realizzati nel secondo tempo
Tutti i sei gol dell'Atalanta in questa UEFA Champions League sono stati realizzati nel secondo tempo, tre dei quali in cinque minuti proprio nella seconda frazione dell'ultima sfida contro l'Eintracht Francoforte; quella bergamasca è l'unica squadra insieme al Kairat Almaty a non aver segnato nei primi 45 minuti di gioco nel torneo in corso.
Trasferta numero 100 per il Chelsea in Champions League
Questa sarà la 100^ trasferta del Chelsea in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. I Blues contano 41 vittorie in 99 gare fuori casa finora, già il numero più alto per una squadra inglese nelle prime 100 partite disputate fuori dalle mura amiche e in assoluto il secondo dietro solo al Barcellona (44) nella competizione.
Solo City e Psg meglio del Chelsea quanto a passaggi riusciti
Solo Manchester City (91.5%) e PSG (91.2%) hanno una percentuale di passaggi riusciti più alta di quella del Chelsea (89.3%) in questa UEFA Champions League; questa è anche la percentuale più alta mai registrata dai Blues in una singola edizione della competizione (dal 2003/04).
Estevao il miglior marcatore in Champions del Chelsea
Il 18enne Estêvão è il miglior marcatore del Chelsea con tre gol in questa UEFA Champions League. Nessun teenager ha segnato più reti per una squadra di Premier League in una singola edizione della competizione, tre appunto come Wayne Rooney nel 2004-05
CDK coinvolto in 11 gol nelle ultime 11 presenze in Champions con l'Atalanta
Charles De Ketelaere è stato coinvolto in undici gol nelle sue ultime undici presenze in UEFA Champions League con l'Atalanta (cinque gol, sei assist), due delle quali contro l'l'Eintracht Francoforte nell'ultima gara disputata nel torneo in corso, che hanno interrotto una serie di sei partite senza nè gol nè assist per il belga nella competizione.
I numeri di Caicedo in questa Champions League
Moisés Caicedo ha completato il 91.7% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League (111/121), la terza miglior percentuale tra i centrocampisti nel torneo in corso, dietro solo a Frenkie de Jong (94%) e Vitinha (91.9%) - min. 100 tentati.