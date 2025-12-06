Davide Zappacosta è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e ha esordito in Serie A nella stagione 2014/15. Dopo un periodo al Torino, è passato al Chelsea nel 2017 e ha esordito in Premier League sotto la guida di Antonio Conte. Con i londinesi ha vinto la FA Cup e l'Europa League. Nel 2021 è tornato all'Atalanta, tornando in Nazionale nel 2025