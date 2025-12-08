Palladino: "Niente calcoli, serve gara perfetta"

Alla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea, Raffaele Palladino parla dele aspetative della sua Atalanta: "Dopo una brutta prestazione contro il Verona, ci teniamo a metterci tutto alle spalle e sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte - dice - il Chelsea ha un bravissimo allenatore, ha vinto il Mondiale ha calciatori di valore ma noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, vogliamo dimostrare il nostro valore e provare a regalare una gioia ai nostri tifosi".



Il Chelsea è una squadra che spaventa di più per il blasone o per la sua forza?

"Ovviamente le squadre che vincono hanno consapevolezza, li ho visti anche da vicino e mi sono reso conto che hanno la consapevolezza di essere una squadra forte e all’interno della rosa hanno dei valori perché ci sono dei calciatori molto forti. Davanti hanno grandi individualità e in mezzo al campo giocatori di spessore, dietro sono veloci, quindi è una squadra completa. Noi vogliamo misurarci, sappiamo che in casa nostra abbiamo dimostrato sempre il nostro valore, in Champions ci si esalta, voglio vedere autostima, entusiasmo e consapevolezza e una squadra che prova a fare una grande prestazione perché meritiamo un atteggiamento diverso rispetto all’ultima gara di campionato".



Hai intravisto in questi giorni le peculiarità che vorrai vedere in campo, sarà importante che scenda in campo la versione europea dell’Atalanta...

"Mi piace pensare che sia stata solo una battuta d’arresto a Verona in una gara che è un episodo e bisogna lasciarci tutto alle spalle, è una partita completamente diversa in una competizione diversa e bisognerà mettere in campo tutto. Bisogna essere perfetti contro questa squadra. L’abbiamo preparata bene e vedremo cosa succederà, ma mi aspetto una gara di grande slancio".



Nell’ultimo aggiornamento hai fatto anche un tour in Inghilterra, hai fatto tappa anche in casa Chelsea, li hai visti all’opera e come vanno affrontati?

"Ho avuto il piacere di essere ospitato da loro, con Enzo (Maresca ndr) siamo amici e abbiamo giocato insieme, spesso ci siamo sentiti, ci conosciamo, è una brava persona e un ottimo allenatore e sarà un piacere affrontarlo".

"Vedere" la qualificazione può essere un vantaggio?

"Ovviamente sappiamo che i tre punti valgono tanto per la qualificazione diretta però non dobbiamo fare calcoli, bisogna misurarci con questa squadra forte. La Champions è bella, è una competizione che ti alza il livello e lo alza anche in campionato, quindi noi in questo momento siamo dentro a tre competizioni, alla Coppa Italia ci penseremo a febbraio e adesso dobbiamo pensare al campionato e alla Champions e mi serve vedere una squadra che faccia una grande prestazione per poi ributtarci in campionato".



Sei sempre stato un esteta, chi ruberesti a questo Chelsea?

"No, farei un torto agli altri, hanno giocatori forti davanti, forse Palmer che non ci sarà... A partire dal portiere ma tutta la rosa è di livello, è bello preparare la gara contro queste squadre forti e non vediamo l’ora di scendere in campo".