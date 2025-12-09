Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Un gol e un assist per De Ketelaere, MVP di Atalanta-Chelsea terminata 2-1. Bene anche Scamacca, autore della sua prima rete in Champions League. Nei londinesi, invece, spicca Joao Pedro. Tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Atalanta
Marco Carnesecchi
voto 7
Marco Carnesecchi
Atalanta
Odilon Kossounou
voto 7
Odilon Kossounou
pubblicità
Atalanta
Berat Djimsiti
voto 7
Berat Djimsiti
Atalanta
Sead Kolasinac
voto 7.5
Sead Kolasinac
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
voto 6
Raoul Bellanova
Atalanta
Marten de Roon
voto 7
Marten de Roon
Atalanta
Éderson
voto 7
Éderson
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
voto 7
Lorenzo Bernasconi
pubblicità
mvp
Atalanta
Charles De Ketelaere
voto 8
Charles De Ketelaere
Atalanta
Ademola Lookman
voto 7
Ademola Lookman
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
voto 7.5
Gianluca Scamacca
I subentrati
6.5
H.Ahanor dal 71'
6.5
N.Krstovic dal 72'
6
M.Pasalic dal 87'
S.V.
Y.Musah dal 87'
S.V.
All. Palladino 7.5
Chelsea
Robert Sánchez
voto 6
Robert Sánchez
Chelsea
Trevoh Chalobah
voto 5
Trevoh Chalobah
pubblicità
Chelsea
Josh Acheampong
voto 6
Josh Acheampong
Chelsea
Benoît Badiashile
voto 5
Benoît Badiashile
pubblicità
Chelsea
Marc Cucurella
voto 6.5
Marc Cucurella
Chelsea
Reece James
voto 6
Reece James
Chelsea
Moisés Caicedo
voto 6
Moisés Caicedo
Chelsea
Pedro Neto
voto 5
Pedro Neto
pubblicità
Chelsea
Jamie Bynoe-Gittens
voto 5.5
Jamie Bynoe-Gittens
Chelsea
Enzo Fernández
voto 5.5
Enzo Fernández
pubblicità
Chelsea
João Pedro
voto 7
João Pedro
I subentrati
W.Fofana dal 46'
5.5
M.Gusto dal 66'
5.5
A.Garnacho dal 65'
5.5
5.5
All. Maresca 5.5

Champions League: Altre Notizie

Chivu: "Impariamo a combattere le ingiustizie"

inter

L'allenatore nerazzurro torna sul rigore che ha deciso la partita: "L'arbitro l'aveva...

Calhanoglu out dopo 10': problema muscolare

inter-liverpool

Dura solo dieci minuti la partita del centrocampista turco contro il Liverpool: contrattura...

Conte: "Servirà energia. Un piacere rivedere Mou"

napoli

Mercoledì alle 21 il Napoli sarà ospite del Benfica al Da Luz per la sesta giornata di Champions...

Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle...

Spalletti: "A Napoli errore mio. Zhegrova dal 1'"

champions

Alla vigilia di Juventus-Pafos (mercoledì alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE