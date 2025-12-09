Mercoledì alle 21 il Napoli sarà ospite del Benfica al Da Luz per la sesta giornata di Champions League. Alla vigilia del match ecco le parole dell'allenatore Antonio Conte a Sky Sport: "Servirà recuperare energie perché sarà una gara intensa, tosta - ha spiegato -. Dovremo affrontarla con sfrontatezza e senza recriminazioni. Sarà un piacere affrontare Mou"

7 punti e una qualificazione ancora da giocare. Dopo aver sistemato le cose in campionato, il Napoli vuole regalarsi un'altra grande notte in Europa, impegnata al 'Da Luz' contro il Benfica di Mourinho. Alla vigilia del match Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



Il modo migliore per giocare questa partita è arrivare da 5 vittorie consecutive. Un carico di positività che dovrete mettere al Da Luz, cancellando le ultime due sconfitte in trasferta in Champions..

"Sì, anche se sono state due sconfitte un po' diverse: in quella col Manchester City dopo 10 minuti eravamo rimasti in 10 perché era stato espulso Di Lorenzo, quella contro l'Eindhoven è stata una brutta sconfitta. Sappiamo benissimo che andiamo ad affrontare una squadra in salute come il Benfica, in uno stadio molto caldo. Noi veniamo da buone prestazioni e buon'energia dimostrata sul campo, quello che abbiamo fatto è cercare di far recuperare i calciatori perché abbiamo giocato domenica sera, oggi abbiamo preparato un po' la partita e c'è ancora un giorno di recupero. Mi auguro che possano recuperare bene, perché domani servirà una gara bella intensa, tosta, con tanta energia. Quello che stiamo facendo ultimamente"



Le condizioni di McTominay? Come sta Neres?

"È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e anche se c'è qualche piccolo problema bisogna superarlo, perché oggettivamente avremmo delle difficoltà a sostituire determinati giocatori in mezzo al campo. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell'ultima partita ci sono tutti"



Che effetto le farà l'incrocio con Mourinho?

"È sempre un piacere quando si incontrano le squadre di Mourinho. Stiamo parlando di un allenatore vincente, c'è poco da dire su chi è. Sarà un piacere incontrarlo e salutarlo domani"



Sarà lo stesso Napoli visto contro la Juve...

"È stata una partita giocata a ritmi molto intensi, è da un po' che stiamo cercando di lavorare su questo concetto. Noi stiamo cercando di portare ritmi intensi, di pressare, perché dico sempre ai ragazzi che secondo me correndo in avanti si difende meglio. Domani dobbiamo dimostrare e avere voglia di non lasciare un centimetro in campo, di combattere per quel centimetro. Quello che dovremo fare è recuperare energie e prepararci a fare una partita intensa. Il Benfica è una buonissima squadra e viene da una buona prestazione giocata venerdì con lo Sporting, la squadra che detiene il titolo, e sappiamo le difficoltà di questo campo. Allo stesso tempo dico ai ragazzi di affrontarla con sfrontatezza, andando a giocarci la partita e usciamo dal campo senza recriminazioni".