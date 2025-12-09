Benfica-Napoli, Mourinho: "Conte è tra i top allenatori, la sua squadra è fortissima"champions
José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, match della sesta giornata della League Phase di Champions League. "Affrontiamo una squadra molto forte che ha vinto due scudetti in pochi anni. Solo l'aritmetica può togliermi la speranza di qualificarmi. Le squadre di Conte sono complete, è praticamente impossibile trovare qualcosa che non fanno bene". Poi su un suo ritorno al Real: "Dimenticatevi questa cosa"
Vigilia di Champions League per il Benfica di José Mourinho, che mercoledì alle 21 ospiterà il Napoli a Lisbona. L'allenatore portoghese ha presentato il match in conferenza stampa: "Non so se sarà un vantaggio o meno conoscere bene il modo di giocare le squadre italiane, forse impiego meno tempo ad analizzarle. Questo non significa che le difficoltà siano minori o che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, hanno vinto due scudetti in un breve arco di tempo. Purtroppo per noi giocano in modo diverso rispetto a come giocavano a inizio campionato, a me piace molto di più come giocano ora". Poi sulle assenze del Napoli: "Un conto è non avere Lukaku ma avere Hojlund, non mi fate ridere parlando dei giocatori che mancano perché non avere De Bruyne e avere McTominay è diverso. Non mi parlate di assenze, perché le nostre mi fanno piangere e non è quello che vorrei fare vista la nostra filosofia. Abbiamo perso Lukebakio, non voglio piangere ma trovare delle soluzioni. La panchina lunga del Napoli è diversa, se vedete chi gioca vi dimenticate di chi manca. A causa delle assenze hanno dovuto cambiare sistema di gioco e questo gli ha permesso di essere una squadra migliore. In Italia c'è una cultura tattica altissima, gli allenatori lavorano molto bene sull'aspetto tattico. C'è una grande fisicità ben adattata a questo tipo di gioco. Le squadre migliori, come il Napoli, abbinano la tattica alle grandi individualità che hanno... per me il Napoli è una squadra fortissima".
Mourinho commenta rapidamente del desiderio dei tifosi del Real che lo vorrebbero di nuovo Madrid: "Non mi faccia questa domanda. Non c'è bisogno di chiudere nessun tema, era già chiuso. Dimenticatevi questa cosa". Poi torna sulla partita e sull'avversario: "Domani ci interessa solo il risultato. Solo l'aritmetica può togliermi la speranza di qualificarmi. Non so se 9 punti possono bastare per accedere agli spareggi, 10 sarebbero ottimi. Questo significa che neanche il risultato della partita di domani mi può togliere la speranza. Le squadre di Antonio sono complete, è praticamente impossibile trovare qualcosa che non fanno bene e provare a sviluppare qualcosa sfruttando delle fragilità. Sono squadre di una compattezza e consapevolezza tattica altissima. Poi Antonio è ultra esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire rose fortissime con gente che gli dà tante opzioni. Sul punto di vista della preparazione della squadra è uno degli allenatori più forti".