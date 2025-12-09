Vigilia di Champions League per il Benfica di José Mourinho, che mercoledì alle 21 ospiterà il Napoli a Lisbona. L'allenatore portoghese ha presentato il match in conferenza stampa: "Non so se sarà un vantaggio o meno conoscere bene il modo di giocare le squadre italiane, forse impiego meno tempo ad analizzarle. Questo non significa che le difficoltà siano minori o che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, hanno vinto due scudetti in un breve arco di tempo. Purtroppo per noi giocano in modo diverso rispetto a come giocavano a inizio campionato, a me piace molto di più come giocano ora". Poi sulle assenze del Napoli: "Un conto è non avere Lukaku ma avere Hojlund, non mi fate ridere parlando dei giocatori che mancano perché non avere De Bruyne e avere McTominay è diverso. Non mi parlate di assenze, perché le nostre mi fanno piangere e non è quello che vorrei fare vista la nostra filosofia. Abbiamo perso Lukebakio, non voglio piangere ma trovare delle soluzioni. La panchina lunga del Napoli è diversa, se vedete chi gioca vi dimenticate di chi manca. A causa delle assenze hanno dovuto cambiare sistema di gioco e questo gli ha permesso di essere una squadra migliore. In Italia c'è una cultura tattica altissima, gli allenatori lavorano molto bene sull'aspetto tattico. C'è una grande fisicità ben adattata a questo tipo di gioco. Le squadre migliori, come il Napoli, abbinano la tattica alle grandi individualità che hanno... per me il Napoli è una squadra fortissima".