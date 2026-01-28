Offerte Sky
MCO0
JUV0
SGI1
ATA0
NAP2
CHE3
BVB0
INT2
BEN4
RMD2
PAF4
SLA1
ATM1
BOD2
AJA1
OLY2
PSV1
FCB2
BRU3
MAR0
ARS3
KAI2
FRA0
TOT2
PSG1
NEW1
BAR4
COP1
LEV3
VIL0
LIV6
QAR0
MNC2
GAL0
ATH2
SPO3
Champions LeagueGiornata 8 - mercoledì 28 gennaio 2026Giornata 8 - mer 28 gen
Fine
B. Dortmund
0 - 2
Inter
Dimarco F. 80'Diouf A. 90' + 4'
Borussia Dortmund-Inter 0-2: video, gol e highlights

L'Inter torna a vincere in Champions League: successo per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund con le reti di Dimarco su punizione e di Diouf (al suo primo gol in nerazzurro). La squadra di Chivu chiude la League Phase al 10° posto con 15 punti, ma non basta per la qualificazione diretta agli ottavi di finale: l'Inter dovrà giocare i playoff contro il Bodo o il Benfica dell'ex Mourinho. I sorteggi venerdì 30 gennaio alle 12 LIVE su Sky Sport

PAGELLE - CLASSIFICA - INCROCI PLAYOFF