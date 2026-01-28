Champions LeagueGiornata 8 - mercoledì 28 gennaio 2026Giornata 8 - mer 28 gen
Borussia Dortmund-Inter 0-2: video, gol e highlights
L'Inter torna a vincere in Champions League: successo per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund con le reti di Dimarco su punizione e di Diouf (al suo primo gol in nerazzurro). La squadra di Chivu chiude la League Phase al 10° posto con 15 punti, ma non basta per la qualificazione diretta agli ottavi di finale: l'Inter dovrà giocare i playoff contro il Bodo o il Benfica dell'ex Mourinho. I sorteggi venerdì 30 gennaio alle 12 LIVE su Sky Sport