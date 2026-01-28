L'amministratore delegato dell'Atalanta ha parlato prima del match: "Como e Juventus saranno partite importanti ma dobbiamo pensare a stasera, sarà complicata ma speriamo di fare bene. Lookman? L'arrivo di Raspadori è stata un'opportunità di mercato che non presupponeva l'uscita di Lookman. Siamo contenti di entrambi, stasera Ademola torna titolare e c'è da fare bene. Sulemana in partenza? Essendo una rosa lunga qualche giocatore ha avuto meno spazio. Dopo la partita parleremo col mister e con D'Amico: valuteremo partenze in caso di offerte interessanti"