Champions LeagueGiornata 8 - mercoledì 28 gennaio 2026Giornata 8 - mer 28 gen
LIVE1T
Union Saint-Gilloise
0 - 0
Atalanta
Union Saint-Gilloise0 - 0 Atalanta
Union Saint Gilloise-Atalanta, risultato LIVE della partita di Champions League

Palladino insegue un posto diretto agli ottavi ma sorprende schierando Samardzic con Lookman alle spalle di Krstovic. Panchina per Scamacca e De Ketelaere. Dentro anche Musah e Bernasconi per De Roon e Zalewski, c'è Sportiello e non Carnesecchi in porta. Privo dello squalificato David e di Rodriguez, Hubert schiera Khalaili ed El Hadj a sostegno di Florucz. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LIVE: JUVE - INTER - NAPOLI - CLASSIFICA E VERDETTI

calcio d'inizio!

Cenno d'intesa tra i capitani Burgess ed Ederson

Inno della Champions: tutto è pronto a Bruxelles!

Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, l'inglese Michael Oliver

Percassi a Sky: "Arrivo di Raspadori non presuppone uscita di Lookman"

Già certa di un posto ai playoff, l'Atalanta ha ancora il 16% di probabilità di qualificarsi direttamente agli ottavi

Formazioni ufficiali

  • UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert
  • ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

Le scelte di Palladino

Novità e anche qualche sorpresa nell'undici dei nerazzurri dopo il 4-0 rifilato al Parma. Spazio dall'inizio per Krstovic e Lookman ma soprattutto Samardzic, preferito a De Ketelaere che va in panchina con Scamacca e Zalewski. In mezzo Musah prende il posto del diffidato De Roon, dentro anche Zappacosta e Bernasconi. Chance in porta per Sportiello e non Carnesecchi, si cambia anche in difesa dove tornano Kossounou e Hien insieme ad Ahanor

Le scelte di Hubert

Attualmente al 31° posto e con poche speranze di accesso ai playoff, i belgi perdono anche i due migliori marcatori stagionali: David è squalificato e Rodriguez indisponibile. Ecco perché davanti gioca Florucz (e non Fuseini) rifornito da Khalaili ed El Hadj

Palladino: "Sarà gara aperta, no a cali di concentrazione"

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato alla vigilia del match. L'INTERVISTA

Union Saint-Gilloise e Atalanta si incontreranno per la prima volta: i belgi hanno già perso contro un'avversaria italiana in Champions League in questa stagione (0-4 contro l'Inter alla terza giornata), mentre l'Atalanta ha già battuto una squadra belga in questa edizione (2-1 contro il Bruges nella seconda giornata)

Dopo aver vinto la sua prima partita europea contro una squadra italiana, battendo la Roma 2-0 nell'aprile 1959 (Coppa delle Fiere), l'Union Saint-Gilloise non ha vinto nessuna delle ultime sette gare contro avversarie provenienti dall'Italia (3 pareggi, 4 sconfitte)

L'Atalanta ha perso le sue prime quattro partite contro squadre belghe nelle competizioni europee, ma ha vinto per 2-1 la più recente in questa stagione contro il Bruges. I nerazzurri hanno vinto quella partita in rimonta con la rete decisiva all'87° minuto: sono stati in vantaggio solo per il 9% del tempo totale della partita (8:39/96:06)

L'Union Saint-Gilloise ha perso tutte e tre le sue partite casalinghe di Champions League (4-0 contro il Newcastle, 4-0 contro l'Inter e 3-2 contro il Marsiglia). Solo tre squadre (PSV, Sturm Graz e Slovan Bratislava) hanno perso le loro prime quattro partite casalinghe nella competizione, con il solo Slovan Bratislava che ha subito 3 o più gol in ogni ko

L'Atalanta ha vinto dieci delle 19 trasferte di Champions League (3 pareggi, 6 sconfitte) ed è l'unica squadra nella storia della competizione ad aver vinto più della metà delle sue partite lontano da casa

L'Union Saint-Gilloise ha concesso più rigori di qualsiasi altra squadra nella Champions League 25/26 (cinque). Potrebbe diventare la prima squadra nella storia della competizione a fronteggiare sei rigori in una singola edizione (escluse ovviamente le lotterie post supplementari)

Solo 28 dei 106 tiri dell'Atalanta in questa Champions League sono finiti nello specchio, la percentuale più bassa di qualsiasi squadra nel torneo in corso (26%)

Solo il Barcellona e il Qarabag (sette ciascuno) hanno guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa fase a gironi della Champions League rispetto all'Atalanta (sei): i nerazzurri hanno recuperato gli svantaggi sia contro il Chelsea che contro il Club Brugge, vincendo entrambe le partite

Gianluca Scamacca è stato coinvolto in 11 gol (10 reti, 1 assist) nelle sue ultime 14 gare da titolare nelle maggiori competizioni europee: l'attaccante è andato a segno nelle sue ultime due presenze in Champions League con l'Atalanta. GUARDA LE STATISTICHE DI SCAMACCA

Charles De Ketelaere ha creato 18 occasioni sotto alta pressione avversaria in questa stagione di Champions League – l'unico giocatore che ne ha create di più in questa edizione è Kylian Mbappé (19) del Real Madrid. GUARDA LE STATISTICHE DI DE KETELAERE