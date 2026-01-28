Ora che il girone è completo, quali sono i possibili incroci dei playoff? Per l'Inter o il Bodø o il Benfica di Mou. Juve contro una tra Brugge e Galatasaray. L'Atalanta se la vedrà contro Dortmund o Olympiacos. Napoli eliminato. E chi c'è in proiezione ottavi? Gli accoppiamenti precisi dei playoff saranno sorteggiati venerdì 30 gennaio alle 12 (live su Sky, in streaming su NOW e SkySport.it)

CHAMPIONS: CLASSIFICA