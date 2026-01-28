Playoff Champions League: squadre qualificate, tabellone e calendario
Ora che il girone è completo, quali sono i possibili incroci dei playoff? Per l'Inter o il Bodø o il Benfica di Mou. Juve contro una tra Brugge e Galatasaray. L'Atalanta se la vedrà contro Dortmund o Olympiacos. Napoli eliminato. E chi c'è in proiezione ottavi? Gli accoppiamenti precisi dei playoff saranno sorteggiati venerdì 30 gennaio alle 12 (live su Sky, in streaming su NOW e SkySport.it)
CHAMPIONS: CLASSIFICA
- Breve riassunto delle regole: come ben noto, i club classificati dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto come non teste di serie
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- REAL MADRID contro BODO o BENFICA
- INTER contro BODO o BENFICA
- PSG contro MONACO o QARABAG
- NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG
- JUVENTUS contro BRUGGE o GALATASARAY
- ATLETICO contro BRUGGE o GALATASARAY
- ATALANTA contro DORTMUND o OLYMPIACOS
- LEVERKUSEN contro DORTMUND o OLYMPIACOS
- Andata: 17/18 febbraio 2026
- Ritorno: 24/25 febbraio 2026
- Ricordiamo che le teste di serie giocano il ritorno in casa
- Il sorteggio per l'accoppiamento preciso delle varie squadre ai playoff è in programma venerdì 30 gennaio alle 12
- Ovviamente live su Sky e in streaming su NOW e SkySport.it
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso"
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- ARSENAL vs una tra: Atalanta, Leverkusen, Dortmund o Olympiacos
- BAYERN vs una tra: Atalanta, Leverkusen, Dortmund o Olympiacos
- LIVERPOOL vs una tra: Juve, Atletico, Brugge o Galatasaray
- TOTTENHAM vs una tra: Juve, Atletico, Brugge o Galatasaray
- BARCELLONA vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag
- CHELSEA vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag
- SPORTING vs una tra: Real, Inter, Bodo o Benfica
- MAN CITY vs una tra: Real, Inter, Bodo o Benfica
- Marsiglia
- Pafos
- Union SG
- Psv
- Athletic
- NAPOLI
- Copenaghen
- Ajax
- Eintracht
- Slavia Praga
- Villarreal
- Kairat