MCO0
JUV0
SGI1
ATA0
NAP2
CHE3
BVB0
INT2
BEN4
RMD2
PAF4
SLA1
ATM1
BOD2
AJA1
OLY2
PSV1
FCB2
BRU3
MAR0
ARS3
KAI2
FRA0
TOT2
PSG1
NEW1
BAR4
COP1
LEV3
VIL0
LIV6
QAR0
MNC2
GAL0
ATH2
SPO3
Champions LeagueGiornata 8 - mercoledì 28 gennaio 2026
Fine
Napoli
Vergara A. 33'Højlund R. 43'
2 - 3
Chelsea
Fernández E. 19' (Rig.)João Pedro 61', 82'
Napoli-Chelsea 2-3: video, gol e highlights

Non riesce a proseguire la sua avventura in Champions Legue il Napoli che viene battuto al Maradona dal Chelsea in contro-rimonta 3-2. I Blues passano in vantaggio su rigore con Enzo Fernandez. La reazione della squadra di Conte c’è e il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio meritatamente 2-1 con i gol di Vergara e Hojlund. Nella ripresa i Blues accelerano e con la doppietta di Joao Pedro vincono 3-2 e vanno direttamente agli ottavi

