Napoli-Chelsea 2-3: video, gol e highlights
Non riesce a proseguire la sua avventura in Champions Legue il Napoli che viene battuto al Maradona dal Chelsea in contro-rimonta 3-2. I Blues passano in vantaggio su rigore con Enzo Fernandez. La reazione della squadra di Conte c’è e il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio meritatamente 2-1 con i gol di Vergara e Hojlund. Nella ripresa i Blues accelerano e con la doppietta di Joao Pedro vincono 3-2 e vanno direttamente agli ottavi