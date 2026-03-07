39' - Ammonito Laimer
Atalanta-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVE
Primi 25' da incubo per l'Atalanta che inizia il match con coraggio ma poi pian piano viene schiacciata dal Bayern che segna a ripetizione: apre le marcature Stanisic, raddoppia Olise e Gnabry segna anche il terzo gol. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
44' - Di nuovo Gnabry che calcia dal limte dell'area dopo una palla riconquistata dal Bayern, la palla 'pizzica' l'incrocio dei pali
44' - Altra chance per il Bayern con Gnabry che si inserisce e calcia da distanza ravvicinata, Carnesecchi para
43' - Ci prova anche Upamecano, altra marcatura uomo su uomo saltata, il difensore del Bayern si inserisce e calcia dal limite, palla di poco fuori
38' - Inevitabilmente ritmi più bassi da parte del Bayern in questo finale di primo tempo, la squadra di Kompany sta finalmente rifiatando un po'
33' - Ancora dalla destra il Bayern è sempre pericolosissimo, la lavora Olise che cede a Kimmich, cross in mezzo, Diaz anticipato di un soffio in angolo
31' - L'Atalanta rischia di subire anche il quarto gol, gran parata di Carnesecchi su Jackson
Michael Olise ha fornito il suo quinto assist in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore in UEFA Champions League.
25' - Terzo gol del Bayern: segna anche Gnabry
Percussione centrale del Bayern con Gnabry che rompe la pressione uomo contro uomo dell'Atalanta, guadagna spazio e batte ancora Carnesecchi
Il Bayern Monaco ha segnato 14 gol nel primo tempo, in 9 partite, solo il Newcastle United (15) e l'Atletico Madrid (15) ne contano di più in questa edizione di UEFA Champions League
Upamecano ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
22' - Raddoppia il Bayern: segna Olise
Olise lavora un buon pallone dalla destra all'altezza del vertice dell'area, rientra sul sinistro e calcia rasoterra sul secondo palo, Carnesecchi non ci arriva
21' - Adesso l'Atalanta è riuscita ad alzare leggermente il proprio baricentro
Il Bayern Monaco ha avuto il 75.4% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
18' - Ancora un cross dalla destra di Zappacosta, Scamacca di testa non riesce a impattare in maniera completa la palla che attraversa l'area di rigore
17' - Con una bella incursione sulla destra di Zappacosta, l'Atalanta prova a farsi vedere nella trequarti del Bayern
15' - Sembra ancora un po' scossa l'Atalanta dopo aver subito il gol dal Bayern, la squadra di Palladino fatica ad alzare il proprio baricentro
Il Bayern Monaco ha segnato 13 gol nel primo tempo, in 9 partite, solo il Newcastle United (15) ne conta di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Il Bayern Monaco ha segnato 5 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo il Newcastle United (7) e l'Atletico Madrid (6) ne contano di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Serge Gnabry ha fornito il suo quarto assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Josip Stanisic ha segnato il suo primo gol in questa edizione di UEFA Champions League.
12' - Bayern in vantaggio: la sblocca Stanisic
Grave disattenzione dell'Atalanta, il Bayern batte velocemente un calcio d'angolo corto, Gnabry entra in area mette in mezzo e Stanisic a due passi dalla porta deve solo appoggiare in rete
Michael Olise ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore.
8' - Adesso il Bayern accelera e sempre con Olise da destra entra in area, l'esterno tedesco calcia, Carnesecchi respinge con i piedi
7' - Ci prova Olise con un calcio di punizione dai 20 metri, la palla non scende a sufficienza e termina oltre la traversa
5' - La risposta del Bayern affidata a Olise con una buona azione e una conclusione respinta, poi ci prova Kimmich, palla ancora ribattuta, si coordina male invece Luis Diaz
3' - Partenza immediatamente aggressiva per l'Atalanta che dimostra di volersela giocare a viso aperto con il Bayern
Atalanta-Bayern 0-0
Si parte alla New Balance Arena
Ora l'inno della Champions, spettacolo alla New Balance Arena con i tifosi dell'Atalanta in festa
Le squadre stanno entrando in campo
La squadra di Vincent Kompany affronta l'Atalanta dopo la vittoria per 4-1 sul Borussia Mönchengladbach nell'ultima partita di Bundesliga. I bavaresi hanno un vantaggio di 11 punti sul secondo posto e si avvicinano a quello che sarebbe il loro 13° titolo nazionale negli ultimi 14 anni.
Il riscaldamento dell'Atalanta
Kompany: “Kane si è allenato bene ma c’è anche il ritorno”. VIDEO
Alla vigilia del match con l’Atalanta, le parole dell’allenatore dei campioni di Germania: “Kane si è allenato bene, questo è importante -le parole di Vincente Kompany- Dobbiamo giocare andata e ritorno, vogliamo i migliori in campo ma dobbiamo anche pensare al lungo periodo, quindi vedremo”. Poi sull’Atalanta: “Ha vinto una coppa europea due anni fa contro un Bayer Leverkusen molto forte. C’è un altro allenatore ma rispettano le idee del club. Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzarla”
Palladino: "Sarà una notte magica, ce la vogliamo godere"
Palladino ha presentato su Sky Sport l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). "Per noi sarà una notte magica che vogliamo goderci. Conosciamo la loro forza ma i sogno esistono per essere vissuti. Non ci dobbiamo snaturare ed essere noi stessi, ho visto i ragazzi concentrati e tranquilli"
In una stagione da record, Harry Kane, ha già segnato otto gol in UEFA Champions League, 30 in Bundesliga, sei in Coppa di Germania e uno in Supercoppa di Germania, portando il suo totale a 45. È già il miglior bottino stagionale della sua carriera, con ancora molte partite da giocare.
Percassi: "Questa gara un premio. La formazione? Avevo qualche anticipazione"
"Penso sia un grande premio, è bello ospitare una squadra di così grande livello a Bergamo. Ceferin ha avuto sempre belle parole nei confronti dell'Atalanta, oggi è qui e ci dà grande lustro. La formazione? Avevo qualche anticipazione da ieri"
La formazione del Bayern in grafica
La formazione dell'Atalanta in grafica
Verso Atalanta-Bayern: i record offensivi, l'assenza di Neuer e il momento dei bavaresi
L'Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa, affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale alla New Balance Arena. Sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre: Palladino se la vedrà con un avversario durissimo, vicino a conquistare il campionato in Germania e a riscrivere alcuni record sia in patria che in Europa per gol e produzione offensiva. Da bomber Kane fino alla coppia Olise-Diaz, perfetti eredi di Robben e Ribery, senza trascurare i gioielli Musiala e Karl. Ecco i numeri dei tedeschi in questa stagione, alle prese però con qualche assenza da non sottovalutare
Palladino: "Vogliamo essere coraggiosi, ce la giochiamo"
"Ci stiamo godendo ogni momento di questi giorni con entusiasmo e non vediamo l'ora di scendere in campo contro una squadra così forte con cui vogliamo confrontarci, poi a fine gara vedremo cosa avrà detto il match. Se giocheremo da Atalanta avremo qualche chance. Sì, difesa a 4 in un 4-2-3-1. Come nel secondo tempo con l'Udinese, abbiamo avuto benefici, vogliamo giocarcela e la nostra mentalità è di essere coraggiosi"
L'attacco del Bayern non è composto solo da Harry Kane. I centrocampisti offensivi che dovrebbero schierarsi alle spalle dell'attaccante sono Luis Díaz (20 gol e 16 assist in tutte le competizioni in questa stagione), Michael Olise (13 gol e 25 assist) e Jamal Musiala. Uno dei talenti più brillanti della Germania, Musiala è tornato in campo a gennaio dopo aver saltato diversi mesi a causa di una frattura alla gamba
Bayern, le scelte di formazione
Kane è recuperato ma partirà dalla panchina a Bergamo come Musiala. In campo Jackson come riferimento più avanzato e alle sue spalle il trio composto da Olise, Gnabry e Diaz
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino mescola le carte e schiera una difes a 4 con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie. Pasalic e De Roon fungeranno da diga centrale mentre Sulemana e Zalewski più avanzati sugli esterni con Krstovic alle spalle di Scamacca
Chi va ai quarti e chi vincerà la Champions League 2025-2026 secondo le previsioni di Opta
Quante sono le probabilità per l'Atalanta e le altre squadre di qualificarsi ai quarti di finale? E di vincere la Champions League 2025/26? Il "supercomputer" di Opta ha calcolato in modo 'scientifico' le possibilità: la Dea parte sfavorita contro il Bayern (non la candidata principale ad alzare la coppa). Ecco le percentuali di ogni club, ordinati per probabilità di trionfo finale
Champions League 2025-2026, i ricavi delle squadre italiane
L'Atalanta sfida il Bayern Monaco (ottavi d'andata in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). L'accesso agli ottavi di Champions aveva permesso al club di superare quota 70 milioni di ricavi dalla competizione. L'accesso al turno successivo varrebbe altri 12,5 milioni di euro.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany
Il gagliardetto dell'Atalanta per una sfida memorabile
Il Bayern presenta il match sull'account di Twitter
Statistiche e curiosità
Questa sarà la 14^ partita dell'Atalanta contro avversarie tedesche in tutte le principali competizioni europee con i bergamaschi che hanno perso solo tre di queste (7 vittorie, 3 pareggi) e hanno vinto quattro delle ultime cinque dal 2024 (1 sconfitta).
Primo confronto tra Atalanta e Bayern in Europa
Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria italiana in UEFA Champions League (3-4 tra andata e ritorno contro l'Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), dopo che avevano superato tutti i quattro precedenti turni a eliminazione diretta contro squadre di Serie A nella competizione.
Atalanta, mai un clean sheet nelle 9 gare a eliminazione diretta in Champions
L'Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue nove gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (18 gol subiti, una media di due a match), mentre il Bayern Monaco ha la più alta media di gol segnati per partita (1.9) tra le squadre che hanno disputato almeno cinque sfide nella fase a eliminazione diretta della competizione
Bayern, una sola sconfitta nelle ultime 12 gare giocate agli ottavi
Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate negli ottavi di finale della UEFA Champions League (10 vittorie, 1 pareggio), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta contro un avversario italiano (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024).
Atalanta ko in sei delle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta in Champions
L'Atalanta ha perso sei delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (1 vittoria), sebbene abbia vinto la più recente per qualificarsi agli ottavi (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) in cui ha eguagliato il proprio più ampio margine di vittoria in un match della fase a eliminazione diretta (4-1 anche contro il Valencia nel febbraio 2020).
Bayern, sette vittorie in otto gare in questa stagione di Champions
Il Bayern Monaco ha vinto sette delle otto partite in questa stagione di UEFA Champions League (1 sconfitta), solo contro l'Arsenal proprio in trasferta non è riuscito a vincere (3-1 a novembre).
I numeri dell'Atalanta con De Ketelaere in campo
Considerando dal suo arrivo all'Atalanta, la Dea ha segnato in media 1.57 gol su azione a partita in UEFA Champions League con Charles De Ketelaere titolare (14/22), rispetto al 0.67 registrato in media a partita quando non è stato nell'XI titolare (in quattro partite su sei).
Kane coinvolto in 33 gol in 33 gare con il Bayern in Champions
Harry Kane è stato coinvolto direttamente in 33 gol in 33 partite di UEFA Champions League con il Bayern Monaco (27 gol, 6 assist), più di qualsiasi altro giocatore in questa competizione dall'inizio della stagione 2023-24.
I numeri di Samardzic in Champions
Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati nelle ultime due edizioni della UEFA Champions League (2024-25 e 2025-26), Lazar Samardzic è quinto per movimenti palla al piede che terminano con un tiro o un'occasione creata per 90 minuti (2.71), dietro solo a Ousmane Dembélé (3.2), Vinícius Júnior (2.96), Désiré Doué (2.96) e Lamine Yamal (2.73).
Le statistiche dei centrocampisti del Bayern
Il Bayern Monaco è l'unica squadra con due centrocampisti, Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic (102 ciascuno), con 100 o più passaggi che rompono la linea avversaria nella UEFA Champions League in questa stagione.