"Ci stiamo godendo ogni momento di questi giorni con entusiasmo e non vediamo l'ora di scendere in campo contro una squadra così forte con cui vogliamo confrontarci, poi a fine gara vedremo cosa avrà detto il match. Se giocheremo da Atalanta avremo qualche chance. Sì, difesa a 4 in un 4-2-3-1. Come nel secondo tempo con l'Udinese, abbiamo avuto benefici, vogliamo giocarcela e la nostra mentalità è di essere coraggiosi"