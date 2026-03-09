Nell'ultima partita prima dell'Atalanta, Manuel Neuer è stato costretto alla sostituzione per una lesione muscolare al polpaccio sinistro. Infortunio che non lo vedrà a Bergamo e che potrebbe costargli anche il ritorno tra una settimana. Al suo posto Urbig, lo stesso che lo sostituì nel doppio confronto perso contro l'Inter un anno fa ai quarti di finale. Contro l'Inter e anche contro la Dea non dovrebbe esserci neppure Alphonso Davies: il terzino canadese, dopo la rottura del legamento crociato dello scorso anno, non è ancora riuscito a recuperare la condizione migliore e al momento è out per un problema di natura muscolare. Contro il Gladbach mancava anche Harry Kane. In conferenza stampa Kompany aveva annunciato il suo forfait per una botta al polpaccio, aggiungendo che si sarebbe aspettato di vederlo in campo in Champions. Jackson al suo posto ha fatto bene, ma non avere contro un giocatore da 45 gol in 6 mesi potrebbe essere un vantaggio.