Palladino ha presentato su Sky Sport l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma martedì alle 21 a Bergamo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). "Per noi sarà una notte magica che vogliamo goderci. Conosciamo la loro forza ma i sogno esistono per essere vissuti. Non ci dobbiamo snaturare ed essere noi stessi, ho visto i ragazzi concentrati e tranquilli"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che martedì sera alle 21 affronterà in casa il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Raffaele Palladino ha presentato il match nella one-to-one di Sky Sport.

Il Bayern quest'anno ha perso due volte in 38 partite contro Arsenal e Augsburg, due squadre che iniziano entrambe per 'A'. E domani affronta l'Atalanta...

"Speriamo che sia di buon auspicio questo. A parte gli scherzi, per noi domani sarà una notte magica. Sarà una notte bellissima che vogliamo goderci. È un sogno essere negli ottavi di finale e affrontare una squadra così forte come il Bayern Monaco, probabilmente una delle più forti al mondo, probabilmente in questo momento è la squadra più in forma dei cinque campionati europei. Sappiamo la loro forza, però i sogni esistono per viverli e lo vogliamo vivere ad occhi aperti questo sogno. E vogliamo giocarcela, vogliamo cercare di essere competitivi, mettere in difficoltà il Bayern Monaco che è una squadra con tante individualità fortissime. Però in casa nostra vogliamo ripetere la prestazione come contro il Borussia, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo".

Essere l'unica italiana ancora in corsa è una responsabilità in più? Immagino che tutti faranno il tifo per voi, vi sentite un po' come la Nazionale in questo momento...

"Intanto è una bella soddisfazione, è motivo di grande orgoglio rappresentare tutta l'Italia. Sentiamo questo tifo da parte di tutti. Speriamo che porti bene questa spinta italiana da parte di tutti i club, gli allenatori e i calciatori. Anche nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento per questa partita".

Uno su tutti?

"Colleghi, anche calciatori, ex calciatori che ho avuto alla Fiorentina, al Monza. Quindi davvero ti dà tanta energia positiva. E domani per noi sarà una bella soddisfazione. Non vogliamo porci limiti e vogliamo giocarcela sapendo che è una squadra veramente forte. L'abbiamo studiata ed è stato anche bello studiare una squadra così forte perché è motivo di crescita anche mia personale e poi della squadra affrontare calciatori individualmente così forti".

C'è ovviamente tanto orgoglio per essere arrivati a giocarsi questo ottavo contro il Bayern, però c'è anche il dispiacere immagino per non arrivarci con tutti i giocatori di qualità a disposizione...

"Sì, mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione perché sicuramente in attacco ci manca qualcosa. Raspadori, De Ketelaere per noi comunque sono calciatori molto forti, Ederson, Scalvini... sono calciatori fondamentali per noi. Però io sono sempre abituato a non lamentarmi, a non guardare chi manca ma chi c'è e dare tanta fiducia a quelli che ci sono, dare tanto coraggio e tanta autostima a quelli che ci sono. E sono sicuro che quelli che ci sono, che domani scenderanno in campo ed entreranno dalla panchina, daranno tutto per questa maglia davanti ai nostri tifosi e cercheremo davvero di chiudere almeno i primi 90 minuti avendo sudato la maglia come ci chiedono sempre i nostri tifosi e cercare di dargli soddisfazione".

Giocando il ritorno a Monaco l'obiettivo di domani sera qual è? Come va affrontato il Bayern? Quali punti deboli ha, se ne ha?

"Ha pochi punti deboli, pochi. Pochi ma li abbiamo studiati. E ovviamente abbiamo adottato un piano gara. Sarà una partita nella quale devi curare i dettagli particolari. Loro hanno grandi individualità davanti, sono davvero formidabili nell'uno contro uno, attacchi della profondità con Harry Kane e con i giocatori che hanno davanti, tante soluzioni. Noi non ci dobbiamo snaturare. Noi dobbiamo essere noi stessi, quelli che siamo stati sempre in Champions League, quelli che siamo stati in campionato. Non dobbiamo mai abbassare il ritmo e dobbiamo alzare sempre l'intensità perché la nostra forza è questa, il nostro Dna è questo e domani deve essere motivo di confronto contro una squadra davvero forte e vogliamo giocarcela".

Domani sera vi aspetta un'impresa titanica, però io credo che l'Atalanta che ha sbancato Francoforte, che ha battuto Chelsea e Borussia Dortmund, può mettere in difficoltà questo Bayern. La domanda è: vedremo un'Atalanta su quel modello? Perché negli ultimi tempi è come se aveste a livello di campionato un pochino staccato la spina. Vedremo l'Atalanta in versione Champions?

"Staccare la spina mi sembra un po' esagerato perché non abbiamo assolutamente staccato la spina in campionato. Abbiamo fatto un passo falso a Sassuolo e poi contro l'Udinese secondo me abbiamo fatto una buona gara, una grande rimonta dal 2-0 al 2-2. Se avessimo staccato la spina probabilmente non avremmo nemmeno rimontato la partita di Udine. Ma al di là di questo, noi dobbiamo essere noi stessi. Noi stessi con la nostra intensità, con le nostre qualità, con la nostra mentalità. Quelli che siamo sempre stati in Champions e quelli che vogliamo essere da qui a fine campionato".

Alla vigilia di questa doppia sfida con il Bayern possiamo dire che tutto è possibile?

"Probabilmente questa è una partita da 'Mission Impossible'. Però sono belle anche da affrontare queste gare perché il livello di difficoltà è altissimo. Sarà un'impresa, ma noi vogliamo giocarcela e godercela. Ho visto i ragazzi molto concentrati ma nello stesso tempo anche tranquilli nel preparare questa gara. E a me è piaciuto questo atteggiamento dei ragazzi e quindi domani, ripeto, non vedo l'ora di scendere in campo per vedere la squadra come reagirà e come affronterà una squadra davvero molto forte".