Chi vincerà la Champions League 2025-2026 secondo le previsioni del supercomputer di Opta
Chi vincerà la Champions League 2025/26? Difficile prevederlo ma come ogni stagione il "supercomputer" di Opta ha calcolato in modo "scientifico" le possibilità che hanno le squadre partecipanti di arrivare al successo finale. Nella top 20 ci sono anche le 4 italiane, tra queste l'Inter è quella che ha più chance di vincere. Tutte le emozioni della Champions League sono da vivere su Sky Sport con 185 partite su 203 in esclusiva
IL CALENDARIO - COPPE EUROPEE AL VIA, OLTRE 500 PARTITE SU SKY
- In attesa del via, il modello previsionale Opta Predictor creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione ha già elaborato le sue "sentenze".
- Si tratta di un modello matematico che tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle squadre
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento
- 0,6% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 2%
- in semifinale: 5,6%
- ai quarti: 16,2%
- 0,6% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 1,8%
- in semifinale: 5,6%
- ai quarti: 16,7%
- 0,6% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 1,9%
- in semifinale: 5,6%
- ai quarti: 15,7%
- 0,7% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 1,7%
- in semifinale: 4,5%
- ai quarti: 13%
- 0,8% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 2,4%
- in semifinale: 6,9%
- ai quarti: 18,4%
- 0,9% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 2%
- in semifinale: 6,3%
- ai quarti: 16,8%
- 0,9% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 2,2%
- in semifinale: 6,9%
- ai quarti: 19,1%
- 1,1% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 2,8%
- in semifinale: 8,5%
- ai quarti: 22,9%
- 1,4% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 3,4%
- in semifinale: 9,3%
- ai quarti: 23%
- 1,7% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 4,5%
- in semifinale: 11,4%
- ai quarti: 27,2%
- 3% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 6,8%
- in semifinale: 15,9%
- ai quarti: 32,7%
- 3% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 7%
- in semifinale: 15,7%
- ai quarti: 34,7%
- 4,3% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 9,7%
- in semifinale: 20%
- ai quarti: 38,1%
- 5,8% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 12,4%
- in semifinale: 24,9%
- ai quarti: 46,7%
- 7% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 15%
- in semifinale: 28,5%
- ai quarti: 51,3%
- 8,4% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 16,4%
- in semifinale: 29,5%
- ai quarti: 51,3%
- 8,4% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 16,6%
- in semifinale: 31,1%
- ai quarti: 54,6%
- 12,1% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 22,3%
- in semifinale: 37,3%
- ai quarti: 57,6%
- 16% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 27,6%
- in semifinale: 44,8%
- ai quarti: 68%
- 20,4% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 34%
- in semifinale: 51,5%
- ai quarti: 72,7%