Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chi vincerà la Champions League 2025-2026 secondo le previsioni del supercomputer di Opta

LE PREVISIONI fotogallery
21 foto

Chi vincerà la Champions League 2025/26? Difficile prevederlo ma come ogni stagione il "supercomputer" di Opta ha calcolato in modo "scientifico" le possibilità che hanno le squadre partecipanti di arrivare al successo finale. Nella top 20 ci sono anche le 4 italiane, tra queste l'Inter è quella che ha più chance di vincere. Tutte le emozioni della Champions League sono da vivere su Sky Sport con 185 partite su 203 in esclusiva

IL CALENDARIO - COPPE EUROPEE AL VIA, OLTRE 500 PARTITE SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Chi vince la Champions? Le favorite per Opta

LE PREVISIONI

Chi vincerà la Champions League 2025/26? Difficile prevederlo ma come ogni stagione il...

21 foto

I big di oggi in Arabia: arriva anche Adli

Calciomercato

Yacine Adli è un nuovo giocatore dell'Al-Shabab: giocherà con l'ex Lazio Hoedt e Ferreira...

8 foto

Adli lascia il Milan: ufficiale all'Al-Shabab

Calciomercato

Il mercato è finito, ma non ovunque. Yacine Adli vola in Arabia Saudita: ufficiale all'Al Shabab....

262 foto

Un altro ritiro: Mandanda dice basta a 40 anni

Calcio

Steve Mandanda dice addio al calcio giocato. Il portiere classe '85, nel corso di un'intervista a...

37 foto

Eriksen ufficiale al Wolfsburg: firma fino al 2027

Calciomercato

Stop alle trattative nella sessione estiva, ma c’è un mercato che non finisce: è quello dei...

40 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Coppe Europee al via, oltre 500 partite su Sky!

    la guida tv

    Su Sky e in streaming su NOW oltre 500 partite live per 53 notti da sogno. Squadre in campo da...

    A Napoli la coppa ufficiale della Champions League

    nei negozi sky

    Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale della Champions League sarà...

    Liverpool, lista Champions: c'è Leoni, out Chiesa

    Champions League

    Il Liverpool ha diramato la lista Uefa per la prossima Champions League. Tra i convocati di Arne...