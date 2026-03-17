 Manchester City, Real Madrid, Chelsea e Psg: a top 11 degli acquisti più costosi di calciomercato | Sky Sport
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Sfide da paperoni: la top 11 incrociata dei più cari comprati da City, Real, Chelsea e Psg

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Questa sera (tutti su Sky e NOW) si sfidano tra di loro quattro delle squadre che hanno 'dominato' il calciomercato degli ultimi anni con acquisti da capogiro e zeri infiniti: Chelsea contro Psg e City contro Real. Ma ve la immaginate come sarebbe una top 11 ruolo per ruolo dei giocatori più costosi comprati da loro nel corso degli anni? No? L'abbiamo creata noi. Chi ne schiera di più? Quanto sono costati? E quanto sarebbe forte questa squadra?

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