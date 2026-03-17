Sfide da paperoni: la top 11 incrociata dei più cari comprati da City, Real, Chelsea e Psg
Questa sera (tutti su Sky e NOW) si sfidano tra di loro quattro delle squadre che hanno 'dominato' il calciomercato degli ultimi anni con acquisti da capogiro e zeri infiniti: Chelsea contro Psg e City contro Real. Ma ve la immaginate come sarebbe una top 11 ruolo per ruolo dei giocatori più costosi comprati da loro nel corso degli anni? No? L'abbiamo creata noi. Chi ne schiera di più? Quanto sono costati? E quanto sarebbe forte questa squadra?
- First things first. Partiamo dall'agenda e della guida tv per non perdervi nulla su Sky…
- Martedì, ore 21: MANCHESTER CITY-REAL MADRID LIVE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- Martedì, ore 21: CHELSEA-PSG LIVE su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- Nel senso che non abbiamo usato criteri soggettivi ma oggettivi per comporla: abbiamo controllato la lista dei giocatori più costosi della storia del calcio, filtrato gli acquisti di City, Real, Chelsea e Psg e riempito una "casella" alla volta i singoli ruoli di un classico 433. Da Neymar (222 mln, il più caro di sempre) a occupare il ruolo di ala sinistra, fino al terzino destro o al portiere più pagato della storia
- Questo è il risultato…
- Comprato da: Chelsea
- Costo: 80 milioni di euro
- Stagione: 2018/19
- Dove gioca oggi: Arsenal
- Comprato da: Psg
- Costo: 68 milioni di euro
- Stagione: 2021/22
- Dove gioca oggi: Psg
- Comprato da: Chelsea
- Costo: 80,4 milioni di euro
- Stagione: 2022/23
- Dove gioca oggi: Chelsea
- Comprato da: Manchester City
- Costo: 71,6 milioni di euro
- Stagione: 2020/21
- Dove gioca oggi: Manchester City
- Comprato da: Manchester City
- Costo: 90 milioni di euro
- Stagione: 2023/24
- Dove gioca oggi: Manchester City
- Comprato da: Chelsea
- Costo: 121 milioni di euro
- Stagione: 2022/23
- Dove gioca oggi: Chelsea
- Comprato da: Real Madrid
- Costo: 127 milioni di euro
- Stagione: 2023/24
- Dove gioca oggi: Real Madrid
- Comprato da: Chelsea
- Costo: 116 milioni di euro
- Stagione: 2023/24
- Dove gioca oggi: Chelsea
- Comprato da: Real Madrid
- Costo: 101 milioni di euro
- Stagione: 2013/14
- Dove gioca oggi: ritirato
- Comprato da: Psg
- Costo: 180 milioni di euro
- Stagione: 2017/18
- Dove gioca oggi: Real Madrid
- Comprato da: Psg
- Costo: 222 milioni di euro
- Stagione: 2017/18
- Dove gioca oggi: Santos
- Non poteva che essere lui il prescelto, sia considerando i quattro allenatori alla guida attuale delle quattro squadre, ma anche i volti storici passati da quelle panchine. E' infatti Pep - secondo database di Transfermarkt - l'allenatore che ha speso/fatto spendere più soldi alle proprie squadre sul mercato. Un valore aggregato in carriera di ben 2,6 miliardi di euro