Prezzi e info sui biglietti per le finali di Champions, Europa e Conference League

La Uefa ha aperto la vendita per assistere dal vivo alle finali di maggio delle coppe europee. Ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale saranno destinati la maggior parte dei biglietti. Quattro le fasce di prezzo, la 'Fans First' riservata ai tifosi delle due finaliste è la più economica (per la Champions costa 70 euro). Tutto quello che c'è da sapere GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Da 70 a 950 euro per la finale di Champions. E poi Europa, Conference League e la finale della Champions League femminile: siamo appena agli ottavi di andata, ma l'Uefa ha già ufficializzato le linee guida e aperto la vendita per poter assistere dal vivo alle quattro finalissime delle coppe europee. Il principio è questo: ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale sono destinati la maggior parte dei biglietti. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà coordinato direttamente con i club interessati, mentre i biglietti riservati al pubblico neutrale non saranno venduti in base all'ordine di arrivo, ma tramite un sorteggio che avrà luogo al termine del periodo di presentazione delle richieste (su UEFA.com/tickets). I restanti - fa sapere l'Uefa - sono invece destinati "alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali affiliate alla Uefa, ai partner commerciali, alle emittenti televisive e alla famiglia del calcio europeo".

Le tre categorie Per Conference, Europa e Champions League sono previste quattro diverse fasce di prezzo: la categoria 'Fans First' (riservata ai tifosi tramite le quote assegnate alle squadre finaliste) e poi Categoria 3, 2 e 1; dove 3 è la più economica e 1 la più costosa. I prezzi delle varie categorie variano da finale a finale.

Gli appuntamenti Intanto è bene ricordare date e luoghi delle partite. La vendita dei biglietti è già aperta (esclusivamente su UEFA.com/tickets) e resterà attiva fino alle seguenti date: Finale Europa League il 20 maggio a Istanbul, Turchia

(vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026)

il 20 maggio a Istanbul, Turchia (vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026) Finale Women’s Champions League 2026 il 23 maggio a Oslo, Norvegia

(vendita aperta fino alle 11 dell'1 aprile 2026)

2026 il 23 maggio a Oslo, Norvegia (vendita aperta fino alle 11 dell'1 aprile 2026) Finale Conference League 2026 il 27 maggio a Lipsia, Germania

(vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026)

2026 il 27 maggio a Lipsia, Germania (vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026) Finale Champions League 2026 il 30 maggio a Budapest, Ungheria

(vendita aperta fino alle 11 del 19 marzo 2026)

La finale di Champions League (30 maggio a Budapest) La Uefa sottolinea come per la finale di Champions League oltre il 40% della capienza dello stadio sarà riservato ai tifosi delle squadre finaliste nelle categorie più convenienti, ovvero 'Fans First' e la categoria 3. In generale, 39mila dei 61.400 biglietti saranno a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni squadra finalista può ricevere fino a 17.200 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti. Prezzi dei biglietti: Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950 I biglietti per spettatori con disabilità costano 70€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore. Approfondimento Il tabellone della Champions League

La finale di Europa League (20 maggio a Istanbul) In questo caso saranno 27.500 dei 37.500 i biglietti a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni finalista può ricevere fino a 11.000 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti. Prezzi dei biglietti: Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €160

Categoria 1: €240 I biglietti per spettatori con disabilità costano 40€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore. Approfondimento Il tabellone dell'Europa League

La finale di Conference League (27 maggio a Lipsia) Per la Conference 33.200 dei 39.700 biglietti saranno a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale e ogni finalista porà ricevere fino a 11.500 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti. Prezzi dei biglietti: Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €140

Categoria 1: €190 I biglietti per spettatori con disabilità costano 25€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore. Approfondimento Il tabellone della Conference League

La finale della Women's Champions League (23 maggio a Oslo) 20.000 dei 24.700 biglietti sono a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni finalista può ricevere fino a 2.500 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti. Prezzi dei biglietti: Categoria 3: €20

Categoria 2: €40

Categoria 1: €70 I biglietti per spettatori con disabilità costano 20€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore.