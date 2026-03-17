Prezzi e info sui biglietti per le finali di Champions, Europa e Conference League

Prezzi e info sui biglietti per le finali di Champions, Europa e Conference LeagueUEFA
La Uefa ha aperto la vendita per assistere dal vivo alle finali di maggio delle coppe europee. Ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale saranno destinati la maggior parte dei biglietti. Quattro le fasce di prezzo, la 'Fans First' riservata ai tifosi delle due finaliste è la più economica (per la Champions costa 70 euro). Tutto quello che c'è da sapere
Da 70 a 950 euro per la finale di Champions. E poi Europa, Conference League e la finale della Champions League femminile: siamo appena agli ottavi di andata, ma l'Uefa ha già ufficializzato le linee guida e aperto la vendita per poter assistere dal vivo alle quattro finalissime delle coppe europee. Il principio è questo: ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale sono destinati la maggior parte dei biglietti. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà coordinato direttamente con i club interessati, mentre i biglietti riservati al pubblico neutrale non saranno venduti in base all'ordine di arrivo, ma tramite un sorteggio che avrà luogo al termine del periodo di presentazione delle richieste (su UEFA.com/tickets). I restanti - fa sapere l'Uefa - sono invece destinati "alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali affiliate alla Uefa, ai partner commerciali, alle emittenti televisive e alla famiglia del calcio europeo".
Le tre categorie
Per Conference, Europa e Champions League sono previste quattro diverse fasce di prezzo: la categoria 'Fans First' (riservata ai tifosi tramite le quote assegnate alle squadre finaliste) e poi Categoria 3, 2 e 1; dove 3 è la più economica e 1 la più costosa. I prezzi delle varie categorie variano da finale a finale.
Gli appuntamenti
Intanto è bene ricordare date e luoghi delle partite. La vendita dei biglietti è già aperta (esclusivamente su UEFA.com/tickets) e resterà attiva fino alle seguenti date:
- Finale Europa League il 20 maggio a Istanbul, Turchia
(vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026)
- Finale Women’s Champions League 2026 il 23 maggio a Oslo, Norvegia
(vendita aperta fino alle 11 dell'1 aprile 2026)
- Finale Conference League 2026 il 27 maggio a Lipsia, Germania
(vendita aperta fino alle 11 del 20 marzo 2026)
- Finale Champions League 2026 il 30 maggio a Budapest, Ungheria
(vendita aperta fino alle 11 del 19 marzo 2026)
La finale di Champions League (30 maggio a Budapest)
La Uefa sottolinea come per la finale di Champions League oltre il 40% della capienza dello stadio sarà riservato ai tifosi delle squadre finaliste nelle categorie più convenienti, ovvero 'Fans First' e la categoria 3. In generale, 39mila dei 61.400 biglietti saranno a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni squadra finalista può ricevere fino a 17.200 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti.
Prezzi dei biglietti:
- Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €70
- Categoria 3: €180
- Categoria 2: €650
- Categoria 1: €950
I biglietti per spettatori con disabilità costano 70€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore.
Approfondimento
Il tabellone della Champions League
La finale di Europa League (20 maggio a Istanbul)
In questo caso saranno 27.500 dei 37.500 i biglietti a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni finalista può ricevere fino a 11.000 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti.
Prezzi dei biglietti:
- Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €40
- Categoria 3: €65
- Categoria 2: €160
- Categoria 1: €240
I biglietti per spettatori con disabilità costano 40€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore.
Approfondimento
Il tabellone dell'Europa League
La finale di Conference League (27 maggio a Lipsia)
Per la Conference 33.200 dei 39.700 biglietti saranno a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale e ogni finalista porà ricevere fino a 11.500 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti.
Prezzi dei biglietti:
- Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €25
- Categoria 3: €45
- Categoria 2: €140
- Categoria 1: €190
I biglietti per spettatori con disabilità costano 25€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore.
Approfondimento
Il tabellone della Conference League
La finale della Women's Champions League (23 maggio a Oslo)
20.000 dei 24.700 biglietti sono a disposizione dei tifosi delle finaliste e del pubblico neutrale. Ogni finalista può ricevere fino a 2.500 biglietti. Sarà possibile richiedere per l'acquisto fino a due biglietti.
Prezzi dei biglietti:
- Categoria 3: €20
- Categoria 2: €40
- Categoria 1: €70
I biglietti per spettatori con disabilità costano 20€. Tutti i biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono venduti alla tariffa più bassa e, su richiesta, danno diritto a un biglietto per un accompagnatore.
Come funziona il sorteggio
Nell’ambito della procedura di sorteggio per il pubblico neutrale, i richiedenti saranno classificati e poi selezionati. Quest'ultimi dovranno quindi scaricare l’app 'UEFA Mobile Tickets' e registrarsi utilizzando il numero di cellulare che useranno per accedere allo stadio. I vincitori del sorteggio dovranno utilizzare il cellulare registrato per accedere allo stadio il giorno della partita, visto che il biglietto non sarà trasferibile. Gli acquirenti dei biglietti che non potranno partecipare, potranno rivendere i propri biglietti al valore nominale tramite la piattaforma ufficiale di rivendita della Uefa, senza alcuna commissione a carico del venditore.