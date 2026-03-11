Il Psg batte il Chelsea 5-2, con un super Kvaratskhelia che entra e nel finale consente alla squadra di Luis Enrique di chiudere l'andata degli ottavi con un vantaggio largo e rassicurante in vista del ritorno. Il georgiano MVP, nel Chelsea bene Enzo Fernandez: i voti di Fabio Caressa
Pagelle
I subentrati
K.Kvaratskhelia (MVP) dal 62'
8
L.Kang-In dal 69'
6
L.Hernández dal 78'
S.V.
S.Mayulu dal 78'
6
All. Luis Enrique 7
I subentrati
L.Delap dal 83'
S.V.
R.Lavia dal 83'
S.V.
A.Garnacho dal 88'
S.V.
All. Rosenior 6