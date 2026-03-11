Offerte Sky
Psg-Chelsea 5-2, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Il Psg batte il Chelsea 5-2, con un super Kvaratskhelia che entra e nel finale consente alla squadra di Luis Enrique di chiudere l'andata degli ottavi con un vantaggio largo e rassicurante in vista del ritorno. Il georgiano MVP,  nel Chelsea bene Enzo Fernandez: i voti di Fabio Caressa

PSG-CHELSEA 5-2: GLI HIGHLIGHTS

Pagelle
PSG
Matvey Safonov
voto 5.5
Matvey Safonov
PSG
Achraf Hakimi
voto 6
Achraf Hakimi
PSG
Marquinhos
voto 6
Marquinhos
PSG
Willian Pacho
voto 6.5
Willian Pacho
PSG
Nuno Mendes
voto 6
Nuno Mendes
PSG
Warren Zaïre-Emery
voto 6
Warren Zaïre-Emery
PSG
Vitinha
voto 7.5
Vitinha
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
voto 6.5
João Pedro Gonçalves Neves
PSG
Désiré Doué
voto 5.5
Désiré Doué
PSG
Ousmane Dembélé
voto 7
Ousmane Dembélé
PSG
Bradley Barcola
voto 7
Bradley Barcola
I subentrati
K.Kvaratskhelia (MVP) dal 62'
8
L.Kang-In dal 69'
6
S.V.
S.Mayulu dal 78'
6
All. Luis Enrique 7
Chelsea
Filip Jørgensen
voto 5.5
Filip Jørgensen
Chelsea
Malo Gusto
voto 6.5
Malo Gusto
Chelsea
Wesley Fofana
voto 6
Wesley Fofana
Chelsea
Trevoh Chalobah
voto 6
Trevoh Chalobah
Chelsea
Marc Cucurella
voto 6.5
Marc Cucurella
Chelsea
Reece James
voto 7
Reece James
Chelsea
Moisés Caicedo
voto 5.5
Moisés Caicedo
Chelsea
Cole Palmer
voto 6.5
Cole Palmer
Chelsea
Enzo Fernández
voto 7.5
Enzo Fernández
Chelsea
Pedro Neto
voto 7
Pedro Neto
Chelsea
João Pedro
voto 6.5
João Pedro
I subentrati
L.Delap dal 83'
S.V.
R.Lavia dal 83'
S.V.
A.Garnacho dal 88'
S.V.
All. Rosenior 6

