Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1

Un gol nel recupero di Havertz decide l'andata dei quarti di Champions tra Sporting e Arsenal. Tra gli inglesi, oltre ad Havertz, ottime le prove di Rice e Martinelli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Nicola Roggero
Sporting (4-2-3-1)
- RUI SILVA voto 6
- FRESNEDA voto 6
- DIOMANDE’ voto 7
- INACIO voto 5,5
- ARAUJO voto 6,5
- JOAO SIMOES voto 6
- MORITA voto 6
- CATAMO voto 7
- TRINCAO voto 6,5
- P. GONCALVES voto 6
- SUAREZ voto 5,5
Subentrati
- dal 62' BRAGANCA voto 6
- dal 79' NEL voto s.v.
- All. BORGES voto 6,5
Arsenal (4-2-3-1)
- RAYA voto 6,5
- WHITE voto 6
- SALIBA voto 5,5
- GABRIEL voto 6
- CALAFIORI voto 6
- RICE voto 7,5
- ZUBIMENDI voto 6,5
- MADUEKE voto 7
- ODEGAARD voto 6,5
- TROSSARD voto 5
- GYOKERES voto 6
Subentrati
- dal 70' HAVERTZ voto 7
- dal 76' MARTINELLI voto 7
- dal 76' DOWMAN voto 6,5
- All. ARTETA voto 7