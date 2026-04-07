Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sporting-Arsenal 0-1, le pagelle dell'andata dei quarti di Champions

Champions League

Un gol nel recupero di Havertz decide l'andata dei quarti di Champions tra Sporting e Arsenal. Tra gli inglesi, oltre ad Havertz, ottime le prove di Rice e Martinelli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Nicola Roggero

SPORTING-ARSENAL 0-1: GLI HIGHLIGHTS

Sporting (4-2-3-1)

  • RUI SILVA voto 6
  • FRESNEDA voto 6
  • DIOMANDE’ voto 7
  • INACIO voto 5,5
  • ARAUJO voto 6,5
  • JOAO SIMOES voto 6
  • MORITA voto 6
  • CATAMO voto 7
  • TRINCAO voto 6,5
  • P. GONCALVES voto 6
  • SUAREZ voto 5,5

Subentrati

  • dal 62' BRAGANCA voto 6
  • dal 79' NEL voto s.v.
  • All. BORGES voto 6,5

Arsenal (4-2-3-1)

  • RAYA voto 6,5
  • WHITE voto 6
  • SALIBA voto 5,5
  • GABRIEL voto 6
  • CALAFIORI voto 6
  • RICE voto 7,5
  • ZUBIMENDI voto 6,5
  • MADUEKE voto 7
  • ODEGAARD voto 6,5
  • TROSSARD voto 5
  • GYOKERES voto 6

Subentrati

  • dal 70' HAVERTZ voto 7
  • dal 76' MARTINELLI voto 7
  • dal 76' DOWMAN voto 6,5
  • All. ARTETA voto 7

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE