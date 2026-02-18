Dopo la gara sul suo profilo Instagram Vinicius ha postato questo messaggio: "I razzisti sono, prima di tutto, dei codardi. Hanno bisogno di nascondersi dietro una maglia per mostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli. Quello che è successo stavolta non è una novità per me e per la mia famiglia. Ho ricevuto un cartellino giallo per aver festeggiato un gol. Ancora non capisco il perché. Dall’altra parte, ho visto solo un protocollo eseguito male, che non è servito a nulla".