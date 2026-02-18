Prestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVE
Benfica-Real Madrid sospesa 10', attivato il protocollo Uefa. Vinicius denuncia insulti razzisti da parte dell'argentino Prestianni che nega tutto. E il caso esplode sui social: Mbappé durissimo, intervengono anche Mourinho e il club portoghese. Di seguito news e reazioni in tempo reale, gli scenari di quello che può succedere, aspettando mosse ufficiali da parte dell'Uefa
Il comunicato dell'Uefa
Questa la posizione dell'Uefa dopo i match di Champions League disputati martedì, tra i quali Benfica-Real Madrid: "I rapporti ufficiali delle partite giocate ieri sera sono attualmente in fase di revisione. Laddove vengono segnalati episodi, verranno avviati procedimenti e, qualora questi dovessero portare all'imposizione di sanzioni disciplinari, queste saranno annunciate sul sito ufficiale della Uefa. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da fornirvi né ulteriori commenti da fare in merito a questa questione".
Mou: "Vinicius ha provocato. Il Benfica non è un club razzista"
“Vinicius ha fatto un gol che solo lui e Mbappé sono capaci di fare, ma avrebbe dovuto festeggiare in un altro modo. Ha fatto arrabbiare 60 mila persone - ha commentato nel post partita Mourinho -. E in quanti altri stadi è già successo? Perché succede sempre con lui?”. E sulle presunte accuse razziste di Prestianni al brasiliano non si sbilancia: “Vinicius dice una cosa, Prestianni un'altra. Non mi schiero con nessuno dei due. Dico solo che il Benfica ha Eusebio come suo giocatore simbolo. Come fa a essere un club razzista... ".
La replica ufficiale del Benfica
Il Benfica, sempre sui social, ha portato questo video scrivendo: "Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non potevano aver sentito ciò che stavano dicendo di aver sentito".
Mbappé: "Quel ragazzo non dovrebbe più giocare in Champions"
Durissima la presa di posizione di Kylian Mbappé nei confronti dell'argentino Prestianni: "Quel ragazzo non dovrebbe più giocare in Champions League. Serve dare l'esempio ai bambini che ci guardano. Sono cose inaccettabili. E in momenti come questo non lasceremo mai solo Vinicius". Poi su X ha postato questo messaggio diretto al compagno: "Balla, Vinicius. E non fermarti mai. Non farti dire cosa dobbiamo fare o cosa no".
La difesa di Prestianni
Il 20enne argentino, al Benfica dal gennaio 2024, ha replicato anche lui sui social alle accuse rivoltegli: “Voglio precisare che non ho mai rivolto insulti razzisti all’indirizzo di Vinicius Junior, che purtroppo ha male interpretato quello che di avere sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce ricevute da alcuni giocatori del Real Madrid".
Vinicus sui social: "Razzisti codardi"
Dopo la gara sul suo profilo Instagram Vinicius ha postato questo messaggio: "I razzisti sono, prima di tutto, dei codardi. Hanno bisogno di nascondersi dietro una maglia per mostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli. Quello che è successo stavolta non è una novità per me e per la mia famiglia. Ho ricevuto un cartellino giallo per aver festeggiato un gol. Ancora non capisco il perché. Dall’altra parte, ho visto solo un protocollo eseguito male, che non è servito a nulla".
L’esultanza di Vinicius e l'ammonizione
Dopo il gol l’attaccante brasiliano era andato a esultare "danzando" con la bandierina: un gesto che l'arbitro ha ritenuto provocatorio verso i tifosi del Benfica. Per questo è stato ammonito nonostante l’incredulità dell’attaccante del Real Madrid
Il video del momento chiave
L'argentino Prestianni coprendosi la bocca con la maglia dice qualcosa a Vinicius che, immediatamente, corre dall’arbitro, facendo capire chiaramente di aver ricevuto insulti razzisti.
Cosa è successo
Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius in Benfica-Real, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando l’argentino Prestianni. Vinicius si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto un breve conciliabolo con l'allenatore del Benfica Mourinho, poi si è seduto nella panchina del Real, come a dire di non voler riprendere il gioco. Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'. La partita è stato dunque ufficialmente sospesa, per poi riprendere dopo pochi minuti. Dal gol di Vinicius alla ripresa in gioco sono passati 10 minuti. Da lì in poi, fischi assordanti per il brasiliano a ogni suo tocco di palla.