Champions LeagueSpareggi - mercoledì 25 febbraio 2026Spareggi - mer 25 feb
Fine
Juventus
Locatelli M. 37' (Rig.)Gatti F. 70'McKennie W. 82'
3 - 2Dtr: 3-0Tot: 5-7
Galatasaray
Osimhen V. 105' + 1'Yilmaz B. 119'
Galatasaray passa il turno ai supplementari
Juventus
Locatelli M. 37' (Rig.)Gatti F. 70'McKennie W. 82'
3 - 2 Galatasaray
Osimhen V. 105' + 1'Yilmaz B. 119'
Juventus-Galatasaray 3-2 dts: video, gol e highlights

Con grande sofferenza il Galatasaray conquista la qualificazione agli ottavi di Champions nonostante la sconfitta per 3-2 ai supplementari allo Stadium contro la Juve. La squadra di Spalletti gioca una gara determinata, trova il vantaggio con Locatelli su rigore e poi, a inizio ripresa, resta in 10 per il rosso a Kelly. Nonostante l’uomo in meno, Gatti segna il raddoppio e McKennie la allunga agli extra-time. Ma Osimhen e Baris Alper trovano le reti qualificazione per i turchi

