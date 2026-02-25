Con grande sofferenza il Galatasaray conquista la qualificazione agli ottavi di Champions nonostante la sconfitta per 3-2 ai supplementari allo Stadium contro la Juve. La squadra di Spalletti gioca una gara determinata, trova il vantaggio con Locatelli su rigore e poi, a inizio ripresa, resta in 10 per il rosso a Kelly. Nonostante l’uomo in meno, Gatti segna il raddoppio e McKennie la allunga agli extra-time. Ma Osimhen e Baris Alper trovano le reti qualificazione per i turchi

