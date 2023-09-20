Champions League, gli allenatori con più presenze: Mourinho sale a quota 161
José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla guida del Real Madrid, è salito a quota 161 presenze nella massima competizione europea per club. In testa alla classifica resta però Carlo Ancelotti, ancora nettamente distante (dati: Transfermarkt)
- La partita disputata dal Real Madrid nella prima giornata della League Phase della Champions League 2026/27, vinta 2-1 dai Blancos contro l'Inter, ha permesso a José Mourinho di raggiungere quota 161 panchine nella massima competizione europea per club. Il portoghese occupa il quinto posto nella classifica all-time e punta ora ad avvicinare Arsene Wenger.
- Squadre: Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United
- Vittorie: 57
- Pareggi: 16
- Sconfitte: 22
- Champions vinte: 1
- Squadre: Borussia Dortmund, Bayern Monaco
- Vittorie: 48
- Pareggi: 27
- Sconfitte: 20
- Champions vinte: 2
- Squadre: Valencia, Liverpool, Inter, Napoli, Real Madrid
- Vittorie: 54
- Pareggi: 20
- Sconfitte: 21
- Champions vinte: 1
- Squadre: Milan e Juventus
- Vittorie: 45
- Pareggi: 26
- Sconfitte: 29
- Champions vinte: 0
- Squadre: Borussia Dortmund e Liverpool
- Vittorie: 58
- Pareggi: 15
- Sconfitte: 29
- Champions vinte: 1
- Squadre: Besiktas, Dinamo Kiev, Galatasaray, Inter, Shakhtar Donetsk
- Vittorie: 37
- Pareggi: 26
- Sconfitte: 52
- Champions vinte: 0
- Squadre: Atletico Madrid
- Vittorie: 65
- Pareggi: 28
- Sconfitte: 38
- Champions vinte: 0
- Squadre: Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Benfica e Real Madrid
- Vittorie: 84
- Pareggi: 36
- Sconfitte: 41
- Champions vinte: 2
- Squadre: Monaco, Arsenal
- Vittorie: 86
- Pareggi: 44
- Sconfitte: 55
- Champions vinte: 0
- Squadre: Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City
- Vittorie: 117
- Pareggi: 38
- Sconfitte: 36
- Champions vinte: 3
- Squadra: Manchester United
- Vittorie: 105
- Pareggi: 50
- Sconfitte: 39
- Champions vinte: 2
- Squadre: Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Psg, Bayern, Napoli, Real Madrid
- Vittorie: 127
- Pareggi: 44
- Sconfitte: 47
- Champions vinte: 5