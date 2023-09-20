 Champions, allenatori con più presenze: Ancelotti il primo a quota 200 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Champions League, gli allenatori con più presenze: Mourinho sale a quota 161

classifica fotogallery
13 foto

José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla guida del Real Madrid, è salito a quota 161 presenze nella massima competizione europea per club. In testa alla classifica resta però Carlo Ancelotti, ancora nettamente distante (dati: Transfermarkt)

CHAMPIONS, I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE

ALTRE FOTOGALLERY

Mourinho fa 161 in Champions: è 5° in classifica

classifica

José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla...

13 foto

Leo Messi vicino all'acquisto dell'Eldense

nuova avventura

Non ha ancora annunciato il suo ritiro come calciatore, anche se l'addio all'Argentina c'è già...

39 foto

Servette, dal Bologna arriva Karlsson

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri paesi permettono ancora...

178 foto

Ranking per club: l'Inter è al 5° posto

classifica

Con l'inizio della Champions è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il...

28 foto

Nuovo anno, nuovo Ranking nazioni: si riparte

classifica

Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League....

22 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Dove vedere Napoli-Arsenal

    guida tv

    Oggi, mercoledì 9 settembre, si scende in campo per la prima giornata di Champions League. Napoli...

    Como, -1 alla storia: giovedì l'esordio Champions

    Champions League

    La squadra di Fabregas è pronta a esordire in Champions contro il Lipsia giovedì alle 21 (in...

    Il calendario e gli orari delle partite di oggi

    guida tv

    Oggi, mercoledì 9 settembre, prosegue la prima giornata della nuova stagione di Champions League...