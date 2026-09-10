Champions League, i giocatori esordienti più costosi: la top 11
Transfermarkt ha stilato la top 11 dei giocatori esordienti nella nuova Champions League più costosi. Due sono della Serie A, mentre uno ci ha giocato fino alla scorsa stagione. Il valore di mercato di questa squadra è di quasi mezzo miliardo di euro... Eccola di seguito
- Squadra: Aston Villa
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Stoccarda
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 14 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Aston Villa
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 55 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 55 milioni di euro
- Squadra: Lipsia
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Porto
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Suzuki: 30 milioni
- Wesley: 40 milioni
- Jeltsch: 35 milioni
- Yoro: 50 milioni
- Kaiki: 14 milioni
- Diomande: 90 milioni
- Joao Gomes: 40 milioni
- Baleba: 55 milioni
- Ndiaye: 55 milioni
- Romulo: 30 milioni
- Aghehowa: 45 milioni