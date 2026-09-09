Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11
Un semplice 4-4-2 che di 'semplice' non ha proprio nulla. Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'undici più prezioso della Champions League 2026/27. Neanche a dirlo, è una formazione piena di stelle, guidata da Donnarumma in porta e con Haaland in attacco. Il valore? Pazzesco: quasi un miliardo e mezzo di euro. Di seguito la top 11
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Paris Saint-Germain
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 100 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 100 milioni di euro
- Squadra: Paris Saint-Germain
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 220 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 160 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 150 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 140 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 200 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 220 milioni di euro
- Donnarumma: 45 milioni
- Hakimi: 80 milioni
- Cubarsi: 100 milioni
- Saliba: 100 milioni
- Nuno Mendes: 80 milioni
- Lamine Yamal: 220 milioni
- Pedri: 150 milioni
- Bellingham: 160 milioni
- Vinicius Jr: 140 milioni
- Mbappé: 200 milioni
- Haaland: 220 milioni