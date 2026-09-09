 Champions League 2026 2027, giocatori più preziosi per valore mercato. Top 11 | Sky Sport
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Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

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Un semplice 4-4-2 che di 'semplice' non ha proprio nulla. Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'undici più prezioso della Champions League 2026/27. Neanche a dirlo, è una formazione piena di stelle, guidata da Donnarumma in porta e con Haaland in attacco. Il valore? Pazzesco: quasi un miliardo e mezzo di euro. Di seguito la top 11

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