Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Un semplice 4-4-2 che di 'semplice' non ha proprio nulla. Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'undici più prezioso della Champions League 2026/27. Neanche a dirlo, è una formazione piena di stelle, guidata da Donnarumma in porta e con Haaland in attacco. Il valore? Pazzesco: quasi un miliardo e mezzo di euro. Di seguito la top 11