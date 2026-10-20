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Youth League, la Roma ne fa 5 allo Slovan Bratislava. Il Napoli batte il Bodo: i risultati

youth league

In attesa delle partite di Champions League (tutte da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), inizia bene la giornata europea delle italiane. Il Napoli e la Roma Primavera hanno battuto rispettivamente il Bodo, per 1-0, e lo Slovan Bratislava per 5-0: due risultati preziosi per la classifica dato che in Youth League si giocano sei partite nella Phase League

PROBABILI FORMAZIONI: NAPOLI-BODO - ROMA-SLOVAN

Il Napoli e la Roma iniziano bene la settimana europea. In attesa di vedere le squadre di Allegri e Gasperini impegnate martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, le formazioni Primavera hanno vinto nei rispettivi match di Youth League. Il Napoli ha battuto 1-0 il Bodo grazie alla rete di Riccio mentre la Roma ha vinto, con una grande prestazione, per 5-0 contro lo Slovan Bratislava: tripletta di Paratici, figlio di Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina, e gol di Camara e Arena. Punti preziosi per la classifica della Phase League della competizione dedicata alle formazioni U20.

La classifica di Youth League

  1. Slavia Praga - 9 punti (3 partite)

  2. Paris Saint-Germain - 7 punti (3)

  3. Borussia Dortmund - 6 punti (3)

  4. ROMA - 6 punti (3)

  5. Villarreal - 6 punti (2)

  6. PSV - 6 punti (3)

  7. Real Madrid - 6 punti (2)

  8. Feyenoord - 6 punti (2)

  9. Porto - 6 punti (3)

  10. Real Betis - 4 punti (2)

  11. Atletico Madrid - 4 punti (2)

  12. Liverpool - 4 punti (2)

  13. Club Brugge - 4 punti (2)

  14. Lille - 4 punti (2)

  15. AEK Atene - 4 punti (2)

  16. Barcellona - 4 punti (3)

  17. Stoccarda - 3 punti (2)

  18. Bayern Monaco - 3 punti (2)

  19. Manchester United - 3 punti (2)

  20. Arsenal - 3 punti (2)

  21. Lens - 3 punti (2)

  22. Aston Villa - 3 punti (2)

  23. Viking - 3 punti (2)

  24. NAPOLI - 3 punti (3)

  25. Slovan Bratislava - 3 punti (3)

  26. Sporting CP - 1 punto (2)

  27. Galatasaray - 1 punto (2)

  28. COMO - 1 punto (2)

  29. LASK - 1 punto (2)

  30. INTER - 1 punto (2)

  31. Lipsia - 1 punto (2)

  32. Shakhtar Donetsk - 0 punti (2)

  33. Manchester City - 0 punti (2)

  34. Fenerbahçe - 0 punti (3)

  35. Sabah - 0 punti (3)

  36. Bodø/Glimt - 0 punti (3)

 

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