Youth League, la Roma ne fa 5 allo Slovan Bratislava. Il Napoli batte il Bodo: i risultatiyouth league
In attesa delle partite di Champions League (tutte da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), inizia bene la giornata europea delle italiane. Il Napoli e la Roma Primavera hanno battuto rispettivamente il Bodo, per 1-0, e lo Slovan Bratislava per 5-0: due risultati preziosi per la classifica dato che in Youth League si giocano sei partite nella Phase League
PROBABILI FORMAZIONI: NAPOLI-BODO - ROMA-SLOVAN
Il Napoli e la Roma iniziano bene la settimana europea. In attesa di vedere le squadre di Allegri e Gasperini impegnate martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, le formazioni Primavera hanno vinto nei rispettivi match di Youth League. Il Napoli ha battuto 1-0 il Bodo grazie alla rete di Riccio mentre la Roma ha vinto, con una grande prestazione, per 5-0 contro lo Slovan Bratislava: tripletta di Paratici, figlio di Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina, e gol di Camara e Arena. Punti preziosi per la classifica della Phase League della competizione dedicata alle formazioni U20.
La classifica di Youth League
Slavia Praga - 9 punti (3 partite)
Paris Saint-Germain - 7 punti (3)
Borussia Dortmund - 6 punti (3)
ROMA - 6 punti (3)
Villarreal - 6 punti (2)
PSV - 6 punti (3)
Real Madrid - 6 punti (2)
Feyenoord - 6 punti (2)
Porto - 6 punti (3)
Real Betis - 4 punti (2)
Atletico Madrid - 4 punti (2)
Liverpool - 4 punti (2)
Club Brugge - 4 punti (2)
Lille - 4 punti (2)
AEK Atene - 4 punti (2)
Barcellona - 4 punti (3)
Stoccarda - 3 punti (2)
Bayern Monaco - 3 punti (2)
Manchester United - 3 punti (2)
Arsenal - 3 punti (2)
Lens - 3 punti (2)
Aston Villa - 3 punti (2)
Viking - 3 punti (2)
NAPOLI - 3 punti (3)
Slovan Bratislava - 3 punti (3)
Sporting CP - 1 punto (2)
Galatasaray - 1 punto (2)
COMO - 1 punto (2)
LASK - 1 punto (2)
INTER - 1 punto (2)
Lipsia - 1 punto (2)
Shakhtar Donetsk - 0 punti (2)
Manchester City - 0 punti (2)
Fenerbahçe - 0 punti (3)
Sabah - 0 punti (3)
Bodø/Glimt - 0 punti (3)