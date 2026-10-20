In attesa delle partite di Champions League (tutte da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), inizia bene la giornata europea delle italiane. Il Napoli e la Roma Primavera hanno battuto rispettivamente il Bodo, per 1-0, e lo Slovan Bratislava per 5-0: due risultati preziosi per la classifica dato che in Youth League si giocano sei partite nella Phase League

Il Napoli e la Roma iniziano bene la settimana europea. In attesa di vedere le squadre di Allegri e Gasperini impegnate martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, le formazioni Primavera hanno vinto nei rispettivi match di Youth League. Il Napoli ha battuto 1-0 il Bodo grazie alla rete di Riccio mentre la Roma ha vinto, con una grande prestazione, per 5-0 contro lo Slovan Bratislava: tripletta di Paratici, figlio di Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina, e gol di Camara e Arena. Punti preziosi per la classifica della Phase League della competizione dedicata alle formazioni U20.