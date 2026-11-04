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Champions LeagueGiornata 4 - mercoledì 4 novembre 2026Giornata 4 - mer 4 nov
Fine
AEK Atene
Koïta A. 12'Pilios S. 75'
2 - 3
Real Madrid
Bellingham J. 32'Mbappé K. 78'Valverde F. 90' + 2'
AEK Atene
Koïta A. 12'Pilios S. 75'
2 - 3 Real Madrid
Bellingham J. 32'Mbappé K. 78'Valverde F. 90' + 2'
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Aek Atene-Real Madrid 2-3: video, gol e highlights

Altra rimonta e altra vittoria per il Real di Mourinho che soffre in Grecia ma supera 3-2 l'Aek Atene. I padroni di casa passano in vantaggio con Koita: Bellingham pareggia con uno splendido gol di tacco. Nella ripresa Pilo riporta avanti i greci prima dell'immediata risposta di Mbappé. In pieno recupero è Valverde a completare la rimonta regalando ai blancos il quarto successo su altrettante partite 

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