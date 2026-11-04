Il Napoli perde pesantemente sul campo del Porto: terzo ko in quattro giornate, secondo di fila dopo la Juve e settimo in stagione. In totale emergenza infortuni, il Napoli parte male e va subito sotto con la rete di Bednarek. Reazione con McTominay prima dell'ondata del Porto nella ripresa: due traverse, tre gol. Segnano Veiga, Kiwior e Samu su rigore (causato da Rafa Marin, espulso). Napoli a quota 3 punti e al 27° posto della classifica

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