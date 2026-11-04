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Champions LeagueGiornata 4 - mercoledì 4 novembre 2026Giornata 4 - mer 4 nov
Fine
Porto
Bednarek J. 11'Veiga G. 71'Kiwior J. 80'Aghehowa S. 90' (Rig.)
4 - 1
Napoli
McTominay S. 43'
Porto
Bednarek J. 11'Veiga G. 71'Kiwior J. 80'Aghehowa S. 90' (Rig.)
4 - 1 Napoli
McTominay S. 43'
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Porto-Napoli 4-1: video, gol e highlights

Il Napoli perde pesantemente sul campo del Porto: terzo ko in quattro giornate, secondo di fila dopo la Juve e settimo in stagione. In totale emergenza infortuni, il Napoli parte male e va subito sotto con la rete di Bednarek. Reazione con McTominay prima dell'ondata del Porto nella ripresa: due traverse, tre gol. Segnano Veiga, Kiwior e Samu su rigore (causato da Rafa Marin, espulso). Napoli a quota 3 punti e al 27° posto della classifica

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