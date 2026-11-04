Il Fenerbahce trova la prima vittoria in questa Champions contro il Liverpool e Dirk Kuyt conquista la sua prima gioia europea da allenatore proprio contro la sua ex squadra. Nel primo tempo gli ospiti vanno in vantaggio con il 2007 Nyoni ma Greenwood ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa sono i Reds a passare in vantaggio con Isak ma il Fener la ribalta coi gol di Brown e dell'ex Lazio Muriqi. Notte da ricordare per la squadra turca che ritrova il successo nella competizione dopo 18 anni e 7 mesi

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