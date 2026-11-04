Una serata indimenticabile per il Como che sale a 9 punti in classifica dopo il clamoroso 9-1 rifilato al Lens. Parte forte la squadra di Fabregas. Segna Douvikas dopo 7', il greco raddoppia al 32', Paz segna prima del break con dedica a De Miguel. Nella ripresa il Como spinge ancora: Da Cunha e Kempf fanno 5-0, Douvikas segna la sua tripletta. Liberali entra e segna, Aguilar la accorcia, ma Baturina e Papaccioli la arrotondano sul 9-1 finale

PAZ, GOL CON DEDICA A DE MIGUEL. VIDEO - CLASSIFICA - PAGELLE