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Lens
Aguilar R. 65'
1 - 9 Como
Douvikas T. 7', 32', 57'Paz N. 40'da Cunha L. 47'Kempf M. 53'Liberali M. 62'Baturina M. 69'Papaccioli M. 90' + 1'
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Lens-Como 1-9: video, gol e highlights

Una serata indimenticabile per il Como che sale a 9 punti in classifica dopo il clamoroso 9-1 rifilato al Lens. Parte forte la squadra di Fabregas. Segna Douvikas dopo 7', il greco raddoppia al 32', Paz segna prima del break con dedica a De Miguel. Nella ripresa il Como spinge ancora: Da Cunha e Kempf fanno 5-0, Douvikas segna la sua tripletta. Liberali entra e segna, Aguilar la accorcia, ma Baturina e Papaccioli la arrotondano sul 9-1 finale

PAZ, GOL CON DEDICA A DE MIGUEL. VIDEO - CLASSIFICA - PAGELLE