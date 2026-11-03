Champions League, la classifica del girone unico dopo il martedì della 4^ giornata
L'Inter vince la sua seconda partita di fila di Champions e sale al momento al 14° posto. Clamoroso ko della Roma rimontata da 0-2 a 3-2 dal Manchester United: Gasperini è 19°. Psg scatenato: sei gol e punteggio pieno in vetta a quota 12. Qui la classifica del girone unico
FEYENOORD-INTER 0-3 - UNITED-ROMA 3-2 - GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS
- 12 punti
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