Durante la premiazione per la vittoria della Champions, l'allenatore del Psg ha indossato una maglietta che ricordava l'immagine di lui con la figlia dopo la vittoria in Champions con il Barcellona. E i tifosi del Psg hanno voluto omaggiare la piccola Xana, morta nel 2019 a 9 anni, con una coreografia emozionante: Luis Enrique e la figlia che piantano la bandiera del Psg, come avevano fatto insieme al termine della finale vinta dal Barça contro la Juve nel 2015 a Berlino. Prima della finale aveva promesso: "Voglio piantare la bandiera del Psg con Xana". Un momento davvero commovente sottolineato dallo studio di Sky Sport

PSG-INTER 5-0, GLI HIGHLIGHTS - LE FOTO DELLA FINALE - PAGELLE