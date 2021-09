Roma-Cska Sofia, El Shaarawy titolare

Diversi cambi per Mourinho che, alla vigilia, ha annunciato che effettuerà il turnover: spazio a Smalling, Calafiori ed El Shaarawy. Confermato, invece, Abraham al centro dell'attacco. Tante assenze per Mladenov. Diretta alle 21 su Sky Sport Arena

Parte dall'Olimpico l'avventura nella fase a gironi di Conference League della Roma . I giallorossi, alle ore 21.00, sfideranno il Cska Sofia , vecchia conoscenza europea già affrontata lo scorso anno in Europa League. La formazione giallorossa va a caccia della sesta vittoria in altrettante partite disputate contro un Cska Sofia reduce dal pareggio contro lo Slavia Sofia.

La probabile formazione del Cska Sofia

È un Cska Sofia in emergenza quello che arriva a Roma. Appena 17 convocati da parte di Stoycho Mladenov che deve fare a meno dello squalificato Jordy Caicedo, capocannoniere stagionale con cinque reti. Sarà 4-2-3-1: a centrocampo favorito Varela per far coppia con Muhar. In attacco, invece, spazio a Krastev, classe 1999 con un passato nel settore giovanile del Bologna, supportato da Yomov, Carey e Wildschut.

CSKA Sofia (4-3-3) la probabile formazione: Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All.: Mladenov