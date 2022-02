7/14

LA PROPRIETÀ/3



Una situazione da non sottovalutare considerando che i gialloneri hanno chiuso il bilancio in utile solo una volta negli ultimi 11 anni, per una perdita complessiva di circa 120 milioni, con l'oligarca che ha garantito di coprire le perdite fino al 2023. Non mancano, poi, contatti con altri grandi squadre e una proficua collaborazione con la Red Bull, come dimostra la presenza dell'allenatore Letsch e dell'ex ds Spors, in passato rispettivamente al Salisburgo e al Lipsia