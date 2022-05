Pochi dubbi per Mourinho sulla formazione da schierare contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League. Out Henrikh Mkhitaryan per infortunio (proverà a recuperare per l'eventuale finale), al suo posto ci sarà Sergio Oliveira accanto a Cristante. Per il resto rientrano dal 1' Karsdorp e Zalewski, partiti dalla panchina nell'ultima di campionato col Bologna. Tutto esaurito l'Olimpico, 15° sold out di quest'anno: si supererà la soglia del milione di spettatori stagionali