Smalling: "Faremo di tutto per vincere la finale"

Il difensore inglese ai microfoni di Sky Sport nel media day della Roma a Trigoria: "Ci stiamo preparando da inizio anno, adesso siamo pronti questa finale e faremo di tutto per vincere la Conference League. Difficoltà in campionato? Persi troppi punti in modo banale"

Conto alla rovescia verso la finale di Conference League . Il prossimo 25 maggio a Tirana la Roma di José Mourinho avrà la possibilità di alzare la coppa al cielo, per farlo però dovrà avere la meglio sugli olandesi del Feyenoord. Del match che attende la Roma e della stagione giallorossa in generale ha parlato così il difensore inglese Chris Smalling ai microfoni di Sky Sport in occasione del media day della Roma a Trigoria.

Chris, la Roma è pronta per la finale?

"Sì, lo siamo. Ci siamo preparati dall’inizio della stagione per arrivare dove siamo adesso, faremo di tutto per vincerla"

Avete studiato il Feyenoord? Cosa pensi degli avversari?

"A dire il vero non li abbiamo ancora studiati perché prima abbiamo un’altra partita, ma dopo Torino l’attenzione sarà rivolta al Feyenoord. Li studieremo sia come squadra che come individualità per imparare a conoscerli il più possibile"

Per la Roma è stata una buona stagione in Europa, meno in Italia. Perché secondo te?

"È stato un campionato molto equilibrato e con tante squadre in lotta tra loro. In alcuni momenti abbiamo avuto un rendimento regolare, in altri abbiamo lasciato per strada punti in maniera sciocca e questo ci è costato la lotta per il quarto posto. Adesso dobbiamo finire al meglio la stagione e ripartire nella prossima con più regolarità per contendere i primi posti".