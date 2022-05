È il giorno della finale di Conference tra Roma e Feyenoord. Ecco le foto più belle di avvicinamento alla partita: dai preparativi nello stadio di Tirana alla fan zone dei tifosi giallorossi in un anfiteatro romano. La diretta questa sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW alle 21, disponibile su Sky Go, anche in HD

