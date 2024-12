Il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Il grande assente è Pulisic, che sarà sostituito da Loftus-Cheek sulla trequarti. Out anche Okafor causa lombosciatalgia. Dubbio sulla destra, con Chukwueze favorito su Musah. I serbi dovrebbero presentarsi a San Siro con l'ex Milan Krunic e l'ex Torino Radonjic dal 1'. Match in programma mercoledì 11 dicembre e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

