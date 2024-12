Per la sfida contro il Benfica, il centravanti sarà Dallinga. A centrocampo la coppia Freuler,-Pobega con Fabbian sulla trequarti e Iling-Junior-Ndoye sulle fasce. In difesa Lucumì a sinistra con Posch sulla destra. Match in diretta mercoledì 11 dicembre alle 21 su Sky Sport 253, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

