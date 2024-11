Tonali: "Non vediamo l'ora di venire in Nazionale"

C'è soddisfazione tra i giocatori Azzurri al termine della vittoria sul Belgio. Il match winner Tonali: "Sappiamo anche soffrire e tutti non vedono l'ora di venire in Nazionale". L'esordiente Rovella: "Qui c'è un ambiente bellissimo, è facile giocare con giocatori così bravi". Il veterano Di Lorenzo: "Ripartire dopo l'Europeo non era facile"

Primo gol con la maglia azzurra, un gol che vale la qualificazione aritmetica ai quarti di finale di Nations League, la rinascita di Sandro Tonali va di pari passo con quella della Nazionale: "E' bello, è bello fare gol e trovare il primo gol in Nazionale, ma è ancora più bello vincere così - dice - Abbiamo sofferto, giocato e dimostrato che vogliamo giocarci ogni partita, non le subiamo. In questo gruppo c'è grande serenità, ognuno di noi non vede l'ora che arrivi il successivo raduno . Stiamo bene insieme, questa è la cosa bella". Una vittoria arrivata contro una squadra forte: "Stasera giocavamo contro una squadra molto forte, abbiamo cercato i nostri spazi all'interno della partita. Siamo partiti in un certo modo, poi gli spazi erano totalmente altri, abbiamo però sempre mantenuto un gioco semplice, nessuno s'è inventato nulla. Facciamo bene ciò che sappiamo fare".

Rovella: "Emozionante, qui c'è un ambiente bellissimo"

Tra i più felici c'è sicuramente Nicolò Rovella, all'esordio in Azzurro e sceso in campo dal 1': "Qui ci sono tutti giocatori di qualità, è facile giocare con loro, ci siamo trovati bene, spero di continuare così. Anche con la Lazio sto facendo bene, bisogna continuare, la vittoria di oggi era molto importante - dice - E' stato emozionante, ma con qualcuno avevo giocato in Under 21, è stato facile adattarmi, ho saputo che avrei giocato il giorno prima anche se non ne ero proprio sicuro. Si è creato un ambiente bellissimo, è bello giocare e questo fa bene alla Nazionale. Se torna Ricci? E' un grande giocatore ed è un amico, poi chi sta meglio gioca". Sul compito tattico affidatogli da Spalletti: "Era importante raddoppiare Lukaku e chiudergli le linee di passaggio, anche Baroni me lo aveva chiesto in campionato. Quando scendo in campo penso a fare la mia partita e mi diverto".