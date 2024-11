Spalletti: "I ragazzi sono stati dei leoni"

Il Ct della Nazionale elogia la prestazione dell'Italia, vittoriosa in Belgio e aritmeticamente ai quarti di Nations League: "Arrivare alla gara con la Francia senza assilli da dentro o fuori significa che è stato fatto un lavoro straordinario. Abbiamo vinto una gara difficilissima, nel primo tempo l'abbiamo vinta e poi abbiamo anche un po' difeso". Sul centrocampo: "Tonali e Frattesi da prateria, Rovella non lascia passare nulla e Barella può giocare anche da trequarti"

È ancora una volta soddisfatto Luciano Spalletti al termine della vittoria dell'Italia sul Belgio in una gara in cui, nel primo tempo, gli Azzurri sono stati dominanti mentre nella ripresa hanno dovuto difendere il tentativo di ritorno del Belgio: " È stata una partita difficilissima su un campo difficilissimo e contro un grande avversario - dice - Nel secondo tempo c'è stata maggiore difficoltà nelle scelte rispetto al primo tempo. Mi sembra che stasera abbiamo dato seguito alle cose belle che avevamo visto nelle gare precedenti, questa era una gara veramente difficile. Poi l'abbiamo gestita bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo difeso un po' di più ma ogni volta che abbiamo riconquistato la palla abbiamo provato a fare gol. Nel primo tempo abbiamo vinto la partita e nel secondo tempo ci siamo difesi con ordine , anche questa seconda faccia è importante, vedere una squadra così vogliosa di lottare su ogni pallone".

Ora la Francia contro cui ci si giocherà il primo posto ma senza l'assillo della gara decisiva: "Non è facile riuscire a creare i presupposti senza avere l'assillo del risultato in un girone come questo - spiega ancora Spalletti - Sembrava impossibile arrivare a giocare contro la Francia in queste condizioni ma i ragazzi lo hanno meritato, i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra forte. Nel secondo tempo va bene che ci siamo difesi ma abbiamo anche sbagliato un gol calciando quattro volte in porta, il Belgio ha dei giocatori che fanno la differenza fisicamente e tecnicamente. Presentarsi con la Francia senza l'assillo del dentro o fuori significa che è stato fatto un lavoro straordinario".

"Rovella non fa passare nulla, Tonali e Frattesi da prateria"

Quanto all'asse di centrocampo Rovella-Barella, con gli scudieri Frattesi e Tonali: "Barella può anche fare quel ruolo, si riesce a inserire, calcia in porta. Frattesi e Tonali mi sembrano un po' più da corsa, da prateria. Noi abbiamo un centrocampo fortissimo a livello di qualità e di occupazione dello spazio. Abbiamo visto delle giocate in velocità bellissime - dice ancora - Rovella ha dei numeri che sono una cosa importantissima, non ti lascia mai un centimetro, ha una grande tigna, somiglia molto a Locatelli, non fa passare neanche uno spillo ma anche dal punto di vista di qualità è pulito, con questi calciatori abbiamo guadagnato qualcosa". Infine i complimenti a Sinner per come sta giocando alle Atp Finals: "Sinner è qualcosa di straordinario, bravo Jannik".